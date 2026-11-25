Modric salterà sicuramente la trasferta di Europa League ma potrebbe non esserci nemmeno contro il Cagliari

In casa Milan arriva una gestione prudente attorno a Luka Modric, alle prese con uno stop fisico che lo costringerà a saltare la prossima trasferta europea in Grecia. Come riportato dal sito di Sky Sport, lo stop non preoccupa lo staff, ma impedirà al centrocampista di scendere in campo sul terreno dell’Olympiacos. Una notizia che impone cautela in un momento delicato della stagione, in cui i rossoneri sono chiamati a dosare energie e risorse tra impegni continentali e campionato.

Le valutazioni proseguiranno giorno per giorno per capire i tempi esatti del recupero, ma il quadro lascia intravedere un possibile forfait prolungato. Stando infatti a quanto evidenziato da Sky Sport, Modric rischia di saltare anche la trasferta in programma lunedì sera a Cagliari. Una prospettiva che costringerebbe lo staff tecnico a valutare alternative per il centrocampo in vista di un appuntamento insidioso sul campo dei sardi, evitando forzature che potrebbero allungare i tempi di guarigione.

L’orizzonte per rivedere il giocatore al meglio è già stato individuato con chiarezza. L’obiettivo dichiarato è riaverlo a disposizione il 6 dicembre, quando il Milan affronterà il Parma a San Siro. Quella data rappresenta il traguardo cerchiato in rosso per consentire a Modric di ritrovare la migliore condizione senza correre rischi inutili, così da riconsegnare all’allenatore e alla squadra un elemento di grande esperienza in vista della fase successiva del calendario.

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Tra coppa e Serie A, la parola d’ordine a Milanello resta dunque la pazienza: nessuna ansia eccessiva nello spogliatoio per l’entità dello stop, ma la volontà di rispettare le tappe per avere Modric pronto quando la stagione entrerà nel vivo.