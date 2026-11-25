Rabiot continua a confermarsi uno dei centrocampisti più completi e impattanti dell’intero panorama italiano lo certificano anche i numeri

Adrien Rabiot continua a confermarsi uno dei centrocampisti più completi e impattanti dell’intero panorama italiano. A certificarne il peso specifico nello scacchiere tattico sono i dati elaborati da Sky Sport, che fotografano un giocatore capace di abbinare quantità, strappi atletici e precisione tecnica anche nelle fasi più concitate della gara.

Analizzando il rendimento dei centrocampisti della Serie A, il francese spicca ai vertici delle principali graduatorie legate all’intensità e alla gestione del pallone in movimento. Il dato più significativo riguarda la capacità di attaccare gli spazi: Rabiot è infatti 1° per sprint in avanti, una statistica che testimonia la sua costante propensione a rompere le linee avversarie e accompagnare la manovra offensiva. A questa voce si affianca un altro primato di grande valore tecnico, ovvero il 1° posto per passaggi effettuati in corsa, segnale evidente della lucidità con cui riesce a rifinire e servire i compagni pur mantenendo ritmi elevatissimi.

Il quadro atletico è completato da altri tre piazzamenti sul podio di categoria che ne esaltano la continuità e l’esplosività lungo tutto l’arco dei novanta minuti. Tra i pari ruolo del campionato, Rabiot occupa infatti il 3° posto per sprint totali, confermando una tenuta fisica fuori dal comune nelle due fasi di gioco. Allo stesso modo, si piazza 3° per accelerazioni in possesso della palla e 3° per velocità massima in possesso di palla, numeri che raccontano la sua efficacia nelle transizioni e nella conduzione palla al piede.

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Un identikit statistico d’élite, insomma, che spiega perché Rabiot rappresenti un fattore determinante negli equilibri del centrocampo: forza fisica, progressione e pulizia nelle scelte in velocità lo rendono un punto di riferimento imprescindibile nel massimo campionato.