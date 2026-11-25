Rabiot dovrebbe giocare dal primo minuto in Olympiacos Milan, match in programma domani alle ore 18:45 ad Atene

Alla vigilia della trasferta europea contro l’Olympiacos, il Milan si prepara a una notte decisiva senza uno dei suoi uomini di maggior classe. La squadra di Ruben Amorim parte alla volta di Atene priva di Luka Modric, costretto ai box da un risentimento al retto femorale della coscia destra che lo terrà fuori non solo in Grecia ma, verosimilmente, anche lunedì prossimo contro il Cagliari.

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Un’assenza che pesa come un macigno nell’economia del gioco rossonero e che sposta ancora di più i riflettori su Adrien Rabiot. In apertura di giornata, Tuttosport ha fotografato il momento del centrocampista con una sintesi netta: «Milan senza Modric, Rabiot non si ferma». Nel sottotitolo il quotidiano ha rimarcato il doppio scenario che accompagna la vigilia: «Risentimento muscolare e stop per il croato. Il francese sempre più leader. In avanti c’è abbondanza».

Fin qui Rabiot ha saputo esaltarsi proprio al fianco di Modric, trovando equilibrio e continuità, ma ad Atene gli verrà chiesta una prova di maturità ancora più ampia per reggere il peso della manovra e dare ritmo alla mediana senza il palleggio del campione croato.

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La posta in palio è altissima. Come evidenzia l’occhiello di Tuttosport — «Domani con l’Olympiacos ad Atene ultima chiamata per risalire nelle prime 8 di Europa League ed evitare gli spareggi» — il Milan non può permettersi passi falsi. In una sfida dove serve un solo risultato per restare in corsa per l’accesso diretto agli ottavi, la spinta del francese e le soluzioni offensive a disposizione di Amorim diventano le armi principali per espugnare il campo greco.