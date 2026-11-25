Conferenza stampa Alguacil prima di Olympiacos Milan. Le parole del tecnico dei greci in vista della 5a giornata di Europa League

Vigilia di Olympiacos-Milan, 5a giornata della League Phase in Europa League. Il tecnico dei greci Imanol Alguacil è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i rossoneri, soffermandosi sulle possibili scelte tattiche, sulle numerose assenze e sull’importanza della partita. Il tecnico ha ribadito di non voler cercare alibi e ha sottolineato la necessità di affrontare il Milan con personalità.

Alguacil sul piano di gioco dell’Olympiacos

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PIANO DI GIOCO – «Ho riflettuto su cosa posso fare per aiutare la squadra, come del resto faccio in ogni partita. Sono un allenatore che non ha paura di cambiare modulo e di adattarsi alle esigenze del momento o dell’avversario, anche se mi piace che la squadra giochi secondo una determinata filosofia. Mi sono venute in mente diverse soluzioni e abbiamo preparato alcune cose. Sicuramente non ho alcun dubbio su quello che faremo».

IL CENTROCAMPO – «Retsos, Sá, Toufakis, Filis: scegliete voi chi volete. Uno di loro giocherà in quella posizione. L’ho già detto in precedenza: non possiamo cercare alcun tipo di alibi. Dobbiamo scegliere tra i giocatori che abbiamo a disposizione e fare le scelte giuste per essere competitivi. Affrontiamo un avversario forte e una grandissima squadra come il Milan che, nonostante abbia attualmente tre punti, è una candidata alla vittoria dell’Europa League e del campionato italiano. La rispettiamo, ma noi siamo l’Olympiacos, abbiamo le nostre ambizioni, il pubblico dalla nostra parte e giochiamo in casa. Chiunque sia disponibile in questo momento dovrà dare il proprio contributo per permetterci di essere competitivi contro il Milan».

Olympiacos-Milan, Alguacil: «Vita o di morte»

L’IMPORTANZA DELLA SFIDA – «Lo stesso. Sono d’accordo con la definizione: vita o di morte».

LE ASSENZE – «È qualcosa che può succedere a qualsiasi squadra e dobbiamo gestirlo con i giocatori che abbiamo a disposizione. L’ho già detto prima e lo ripeto sempre: non dobbiamo cercare scuse. Non dobbiamo scoraggiarci e pensare di trovarci in una situazione che non ci permette di essere all’altezza. In questo momento stiamo utilizzando tre giocatori del settore giovanile, che si allenano insieme a noi. Non cercherò giustificazioni e non mi metterò a piangere perché mancano alcuni giocatori specifici. È qualcosa che può succedere a qualsiasi squadra. Quello che dobbiamo fare è dare il massimo, tutti quelli che scenderanno in campo, affinché i tifosi che verranno a vedere la partita possano tornare a casa orgogliosi della nostra prestazione».

Alguacil sfida il Milan: «Dobbiamo giocare con carattere»

LA PERSONALITÀ – «Quello che voglio è che dimostrino personalità. Sono partite importanti e l’avversario è una grande squadra, che rispettiamo assolutamente. Noi siamo l’Olympiacos e dobbiamo giocare con carattere. Siamo una grande squadra e dobbiamo presentarci pronti per questa grande serata. Giochiamo davanti al nostro pubblico e questo dice tutto».

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L’ASSENZA DI MODRIC – «Sì, l’ho affrontato molte volte nel corso della mia carriera. È un calciatore molto importante e dà un contributo a qualsiasi squadra in cui giochi. Ho affrontato diverse versioni di Modrić e mi dispiace che i tifosi che verranno allo stadio non possano vederlo e godersi le sue giocate. Sicuramente si tratta di un’assenza importante per la sua squadra».

L’OBIETTIVO DELL’OLYMPIACOS – «Noi giochiamo sempre per vincere. Non iniziamo mai una partita pensando di non doverla vincere. Dopo la partita potremo dirvi se un pareggio sarà stato un buon risultato per noi. Questo dipenderà da come si sarà sviluppato l’incontro. Come ho detto all’inizio, anche se attualmente il Milan ha tre punti, rimane una grande squadra e la rispettiamo assolutamente. Per noi è una delle favorite per la vittoria dell’Europa League. Noi partiamo con l’obiettivo di vincere. Siamo l’Olympiacos, giochiamo in casa e non c’è nulla che possa farci cambiare questa mentalità. Soltanto dopo la partita potrò dirvi qualcosa sul risultato».

Alla vigilia di Olympiacos-Milan, dunque, Imanol Alguacil ha mostrato grande rispetto per la squadra di Ruben Amorim, ma anche la volontà di giocarsi la partita senza modificare l’atteggiamento della propria squadra. Il tecnico greco ha insistito soprattutto su personalità, carattere e assenza di alibi, indicando nella vittoria l’unico obiettivo di partenza per la sfida di Europa League.