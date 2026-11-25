Corsa a due per Bruno Fernandes, c’è anche la Juventus. Il Milan punta su Amorim per convincere il centrocampista portoghese

Bruno Fernandes potrebbe essere uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. Il futuro del centrocampista portoghese al Manchester United resta infatti da definire, considerando che il suo attuale contratto è in scadenza nel giugno 2027 e, al momento, non risultano trattative per il rinnovo. Una situazione che sta attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui anche il Milan.

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Il momento particolarmente delicato vissuto dal Manchester United potrebbe avere un peso nelle valutazioni del giocatore. La pesante sconfitta per 4-0 contro il Liverpool ad Anfield ha ulteriormente alimentato le difficoltà dei Red Devils, con la squadra che sta attraversando una fase complicata. In questo scenario, qualora il rapporto con il club inglese non dovesse proseguire oltre la scadenza contrattuale, Fernandes potrebbe diventare uno dei nomi più interessanti disponibili sul mercato.

Calciomercato Milan, Amorim può favorire Bruno Fernandes

Al momento, come sottolinea Tuttosport, non ci sarebbero trattative concrete tra il Milan e Bruno Fernandes. Il club rossonero starebbe semplicemente monitorando l’evoluzione della situazione con il Manchester United, così come diversi altri club interessati al centrocampista portoghese.

Il Milan, però, potrebbe avere una carta importante da giocare: Ruben Amorim. Il tecnico rossonero conosce molto bene Fernandes e condivide con lui la nazionalità portoghese. Il rapporto costruito durante l’esperienza al Manchester United rappresenta un elemento che potrebbe avere un peso nel momento in cui il giocatore dovesse valutare concretamente le proprie alternative.

Milan, la stessa agenzia di Amorim e Bruno Fernandes

C’è poi un ulteriore elemento evidenziato da Tuttosport. Amorim e Bruno Fernandes sono infatti assistiti dalla stessa agenzia, AS1 Sports. La condivisione dello stesso entourage potrebbe rappresentare un ulteriore punto di contatto nel caso in cui il Milan decidesse di approfondire la possibilità di portare il centrocampista a Milano.

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Al momento, tuttavia, non esisterebbe una trattativa avviata. Molto dipenderà dall’evoluzione della stagione del Manchester United e dalle decisioni che verranno prese nei prossimi mesi. Il Milan resta quindi alla finestra, pronto a valutare l’eventuale opportunità.

Calciomercato Milan, attenzione alla concorrenza della Juventus

I rossoneri non sarebbero però gli unici interessati in Italia. La Juventus viene infatti indicata come un’altra società particolarmente attenta alla situazione di Bruno Fernandes, con la possibilità di puntare su un eventuale arrivo a parametro zero nell’estate 2027.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il momento non sembrerebbero invece particolarmente concrete le ipotesi legate alla MLS o alla Saudi Pro League. Il portoghese sarebbe ancora intenzionato a misurarsi con il calcio europeo e, nella scelta della prossima destinazione, potrebbe dare maggiore importanza al progetto sportivo rispetto ad aspetti come durata del contratto e parte economica.

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Milan, Bruno Fernandes: partita aperta per il futuro

Il quadro è quindi ancora tutto da definire. Milan e Juventus osservano la situazione, mentre Bruno Fernandes dovrà valutare il proprio futuro alla luce del progetto che il Manchester United sarà in grado di garantirgli e delle eventuali proposte che arriveranno dall’esterno.

Per il Milan, in particolare, Amorim potrebbe rappresentare un elemento importante nella costruzione di un’eventuale operazione. Non ci sono ancora trattative concrete, ma il nome di Bruno Fernandes è destinato a rimanere sotto osservazione in vista delle prossime sessioni di mercato.