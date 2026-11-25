Conferenza stampa Amorim pre Olympiakos Milan: il tecnico presenta la sfida di domani in Europa League contro la formazione greca. Le sue dichiarazioni

Ruben Amorim, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani alle 18:45 in Europa League contro l’Olympiakos. Le sue dichiarazioni raccolte da Milannews24:

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GONCALO RAMOS E CAMARDA – «Non è aituare Ramos, ma anche Camarda e tutti quelli che giocano davanti. È un fatto che dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo. L’unica cosa che possiamo fare è migliorare i principi. Dobbiamo migliorare in queste piccole cose, e solo così so aiutare i miei giocatori. Contro l’Olympiacos sarà duna partita diversa rispetto a quella contro il Frosinone, così come sarà diversa rispetto a quella contro il Cagliari. Dobbiamo migliorare, anche nel modo di difendere. Abbiamo quasi sempre subito un gol, quindi è un’altra cosa che dobbiamo migliorare».

OLYMPIAKOS – «Grazie per l’accoglienza. È una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata. Chiquinho un grande talento, ma molto impulsivo. Spero che domani giochi bene ma spero che abbia ancora una grande carriera davanti a lui».

CRESCITA DEL MILAN IN EUROPA – «Per essere una buona squadra devi fare bene sia in campionato che in Europa. Solo così si può essere una buona squadra. Dobbiamo esserlo, soprattutto al Milan. I complimenti? Sto aspettando sempre le cose quando adranno male, perché non ci vuole granché a cambiare la situazione. È questo quello che sto cercando di far capire ai miei giocatori, perché non andrà sempre così. Siamo all’inizio di un processo, e penso che abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo perso Pavlovic, Modric, Saelemaekers, Chukwueze, e tutti devono essere pronti, perché non ci sono scuse nei grandi club. Dobbiamo essere pronti per questo. Non posso credere che abbiamo perso tutte queste partite in Europa perché abbiamo fatto rotazioni. Dobbiamo essere sempre pronti, ed affrontare le partite come contro l’Inter, il Frosinone, il Genova. Stiamo costruendo tante cose. Domani è un altro test per noi. Credo in tutte le competizioni, se possiamo vincerle tutte no. Scudetto? Non ho cambiato idea. Quest’anno è difficile, ma se abbiamo la possibilità di lottare lo faremo. Non cambierò per i complimenti, perché aspetto ed anche voi state aspettando (le critiche, ndr). Domani dobbiamo vincere, perché se non lo facessimo…sono pronto per questo».

SALUTE MENTALE E FISICA DEI CALCIATORI – «È difficile proteggere il giocatore considerando il momento che stiamo vivendo. I più giovani saranno più pronti a convivere con le critiche. È diverso rispetto alla mia realtà. È difficile controllare questo. Quando mi avete chiesto di GTA, preferirei che i miei giocatori giocassero tutti i giorno piuttosto che scrollare i social. Cosa voglio intendere è che noi vogliamo più tempo tra le partite. Parlo del prodotto, non della mia vita. Parlo della qualità del prodotto del calcio. Non so cosa intendesse Fabregas, ma è l’evoluzione della società, del calcio, che è un business, e dobbiamo essere pronti. I social media, e tutte questa roba, è molto difficile per i calciatori, che comunque convivono con più critiche rispetto a quanto faccio io. Dopo il Frosinone non ho letto niente, perché è così che voglio vivere la mia vita».

COSA SI ASPETTA DOMANI – «Conosco l’atmosfera qui. È pazzesca. È importante per i miei calciatori avere questa esperienza, anche se non c’è stadio più difficile di San Siro dove giocare. In questi tipi di stadi dobbiamo essere pronti. Abbiamo perso 5-1 una volta, ma sono molto focus su quello che bisogna fare, come cominceremo la partita, su queste cose sono concentrato. L’ambiente dovrebbe essere normale per questi giocatori, abituati ai grandi scenari. Dobbiamo essere competitivi e pronti».