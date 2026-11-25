Olympiakos Milan, l’emergenza infortuni condiziona le scelte di Amorim: le ultime verso la sfida di Europa League

L’emergenza infortuni complica i piani di Ruben Amorim alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Olympiakos. Il tecnico del Milan avrebbe voluto limitare il turnover rispetto alle precedenti uscite europee, ma le numerose assenze riducono inevitabilmente le alternative a sua disposizione.

Come riportato da MilanNews24, agli indisponibili si sono aggiunti anche Francesco Camarda, Strahinja Pavlovic e Luka Modric, mentre Fikayo Tomori è tornato a disposizione.

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Probabili formazioni Olympiakos Milan, le scelte in difesa

Tra i pali tornerà Mike Maignan, dopo aver scontato la squalifica contro il Ferencvaros. Davanti al portiere francese dovrebbe essere confermata la linea difensiva a quattro composta da Mario Gila, Koni De Winter, Diawara e Pervis Estupinan, con quest’ultimo sulla corsia mancina.

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Probabili formazioni Olympiakos Milan, grande occasione per Jashari

L’assenza di Modric spalanca le porte della titolarità ad Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero avrà un’importante opportunità per dimostrare il proprio valore e assumersi maggiori responsabilità nella gestione del gioco rossonero. Al suo fianco dovrebbero agire Yunus Musah e Adrien Rabiot.

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Probabili formazioni Olympiakos Milan, Hutchinson insidia Pulisic

Al centro dell’attacco ci sarà ancora Gonçalo Ramos, supportato da Diego Moreira. La principale novità potrebbe essere rappresentata dall’inserimento di Omari Hutchinson al posto di Christian Pulisic. Attenzione, tuttavia, anche alla candidatura di Cisse, che potrebbe trovare spazio dal primo minuto.

La probabile formazione del Milan (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Gonçalo Ramos, Diego Moreira.