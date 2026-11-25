Il Milan di Ruben Amorim si trova davanti a un bivio stagionale in Europa League: contro l’Olympiakos non sono più ammessi passi falsi

Ci sono partite che valgono molto più dei tre punti in palio. Quella che attende domani il Milan sul campo dell’Olympiakos appartiene certamente a questa categoria. I rossoneri si trovano davanti a un autentico bivio stagionale in Europa League, chiamati a dare un senso al proprio percorso internazionale e a dimostrare che la crescita evidenziata in campionato non conosce confini. Non basta più parlare di un processo, di principi di gioco o di prospettive future. Ad Atene servono risposte concrete. Serve una partita da vero Diavolo.

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Milan, l’Europa non può essere una competizione secondaria

La storia del Milan impone un rapporto particolare con le competizioni europee. Quel patrimonio costruito attraverso decenni di successi deve rappresentare una responsabilità, non soltanto un motivo di orgoglio da rispolverare nelle grandi occasioni.

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Il rendimento europeo della squadra di Ruben Amorim non è stato finora all’altezza delle aspettative. Troppo evidente la differenza rispetto a quanto mostrato in Serie A, troppo marcato il divario in termini di competitività e personalità.

Lo stesso tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha riconosciuto come contro il Ferencvaros sia mancata la necessaria cattiveria agonistica. Un limite che una squadra ambiziosa non può permettersi di manifestare nuovamente.

Milan, l’emergenza infortuni non può diventare un alibi

Nove infortunati rappresentano un problema oggettivo. Le assenze di giocatori come Luka Modric, Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers privano Amorim di qualità, esperienza e alternative preziose.

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Ma è proprio nelle difficoltà che si misura la consistenza di un gruppo. Chi ha giocato meno deve trasformare questa emergenza in un’opportunità per mettere in discussione le gerarchie. Ardon Jashari, in particolare, ha davanti a sé una grande occasione per dimostrare di poter diventare un riferimento del centrocampo rossonero.

Non è il momento di rimpiangere gli assenti, ma quello di responsabilizzare i presenti. Indossare la maglia del Milan significa anche questo.

Milan, ad Atene serve una partita da vero Diavolo

L’atmosfera incandescente dello stadio greco, l’aggressività dell’Olympiakos e la pressione del risultato rappresentano un banco di prova significativo per la squadra di Amorim. Il Milan dovrà dimostrare di saper soffrire, reagire alle difficoltà e imporre la propria personalità anche lontano da San Siro.

Vincere significherebbe rilanciare le proprie ambizioni europee e dare ulteriore credibilità al progetto tecnico. Un altro passo falso, invece, alimenterebbe inevitabilmente gli interrogativi sulla capacità dei rossoneri di essere competitivi su più fronti.

Il Milan non può scegliere quando essere il Milan. Non può indossare l’abito della grande squadra soltanto in campionato e smarrire la propria identità quando attraversa i confini italiani.

Domani non servirà necessariamente una prestazione spettacolare. Serviranno carattere, fame, lucidità e quella sana arroganza sportiva che dovrebbe accompagnare chiunque indossi questa maglia.

L’Europa è sempre stata la casa del Diavolo. È arrivato il momento di ricordarlo anche a questa squadra.