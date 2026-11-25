Markus Krosche pronto a diventare il nuovo Head of Football rossonero: emergono i dettagli sulla durata del contratto e sull’insediamento

Il Milan si prepara a voltare pagina anche sotto il profilo dirigenziale. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, Markus Krösche sarebbe pronto ad assumere il ruolo di Head of Football del club rossonero. Un importante cambiamento nell’organigramma societario, destinato a incidere sulla programmazione sportiva dei prossimi anni.

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Milan, contratto fino al 2031 per Krösche

Il dirigente tedesco dovrebbe legarsi alla società rossonera con un contratto fino al 2031. Un accordo di lunga durata che, qualora confermato, testimonierebbe la volontà della proprietà di costruire un progetto sportivo basato sulla continuità e sulla programmazione.

Milan, Krösche entrerà in carica a dicembre

L’insediamento del nuovo Head of Football sarebbe previsto già nel mese di dicembre. Una tempistica particolarmente significativa, considerando l’imminente apertura della sessione invernale di calciomercato. Il dirigente avrebbe così la possibilità di confrontarsi con la struttura societaria e con il tecnico Ruben Amorim prima dell’apertura delle trattative.

Milan, una nuova figura per il futuro del progetto rossonero

L’arrivo di Krösche potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale nella definizione delle strategie sportive del club. Dalla costruzione della rosa alla valorizzazione dei talenti, il dirigente tedesco sarebbe chiamato a contribuire allo sviluppo di un progetto ambizioso e sostenibile nel lungo periodo. Resta da attendere l’eventuale ufficialità da parte della società rossonera.