Probabili formazioni Olympiacos Milan: arrivano aggiornamenti in vista del match che si giocherà oggi alle ore 18:45

Tutto pronto per la sfida europea tra Olympiacos e Milan, gara che mette di fronte due formazioni schierate a specchio con il 4-2-3-1. Secondo le indicazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera non ci sarebbero ballottaggi aperti: Ruben Amorim ha infatti delineato con chiarezza l’undici titolare, nonostante una lista di indisponibili particolarmente folta che comprende P. Terracciano, Loftus-Cheek, Modric, Chukwueze, Pavlovic, Bartesaghi, Gabbia, Saelemaekers e Camarda.

Il tecnico portoghese si affida a Maignan tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Gila, De Winter, Diawara ed Estupinan. In mediana spazio alla coppia formata da Jashari e Rabiot, mentre sulla trequarti agiranno Moreira, Hutchinson e Pulisic alle spalle dell’unica punta Ramos. Nessun dubbio di formazione dunque per il Milan, che non conta né squalificati né diffidati.

Sul fronte opposto, l’Olympiacos guidato da Alguacil risponde con un assetto speculare e soltanto due dubbi della vigilia: Saliakas resta favorito su Pedersen (70-30%), mentre Martins è avanti su Carmo (60-40%). Tra i pali ci sarà Ortega, con Saliakas, Retsos, Pirola e Onyemaechi in difesa, Freuler e Gustavo Sá in mezzo, Fortounis, Jota Silva e Martins a supporto di Gonzalez. A dirigere l’incontro sarà l’inglese Kavanagh, coadiuvato dagli assistenti Cook e Hussin, con Jones quarto uomo, Salisbury al VAR e Bankes all’AVAR.

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Probabili formazioni Olympiacos-Milan

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Saliakas, Retsos, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá; Fortounis, Jota Silva, Martins; Gonzalez. All. Alguacil.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Jashari, Rabiot; Moreira, Hutchinson, Pulisic; Ramos. All. Amorim.