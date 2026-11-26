Europa League che vede il Milan costretto a fare più punti possibili nelle ultime 4 partite del maxi girone del torneo internazionale

Il Milan in Europa League ha portato a casa appena 3 punti in 4 giornate di Europa League. Troppo pochi per poter pensare di sperare di accedere al turno successivo. Diventa necessario ottenere i tre punti questa sera ad Atene contro l’Olympiacos, in una gara che si annuncia tutt’altro che scontata.

Alla luce di questo avvio in salita, la domanda sorge spontanea: di quanti punti avranno bisogno i rossoneri per evitare le insidie dei playoff e garantirsi il pass diretto per gli ottavi di finale tra le prime otto? Analizzando lo storico del nuovo format, la soglia per l’ottavo posto si attesta solitamente tra i 14 e i 16 punti. Un obiettivo che potrebbe essere ancora alla portata con 4 vittorie nelle ultime 4, ma al momento sembrerebbe davvero complicato.

Per accedere ai playoff, e dunque nelle prime 24, serviranno tra gli 8 e i 9 punti, dunque un traguardo decisamente più accessibile, ma questo vuol dire che i jolly (ossia le possibilità di perdere) siano praticamente finite.

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Il calendario offre comunque margini e opportunità per invertire la rotta. Il cammino europeo riserverà ai rossoneri le sfide contro Olympiacos, Sunderland, Levski Sofia e Ararat. Per non compromettere anzitempo la stagione continentale, servirà un immediato cambio di marcia, a cominciare dalla notte di San Siro: ripartire per centrare la vittoria e rilanciare le ambizioni europee.