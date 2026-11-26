Olympiakos Milan, tutto quello che c’è da sapere sulla quinta giornata dell’Europa League 2026/27, ecco dove poter seguire il match
Il Milan torna protagonista in Europa League dopo la pesante sconfitta interna per 0-2 contro il Ferencvaros. La squadra di Ruben Amorim sarà impegnata nella complicata trasferta contro l’Olympiakos, in una partita che potrebbe rappresentare un autentico spartiacque per il cammino europeo dei rossoneri.
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Complici le tre sconfitte rimediate nelle prime quattro giornate, il Diavolo si trova attualmente fuori dalla zona playoff ed è chiamato a conquistare punti preziosi per rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione.
Situazione completamente diversa per la formazione greca allenata da Imanol Alguacil, reduce dal pareggio a reti bianche contro il Rennes e attualmente sesta in classifica con dieci punti conquistati.
Olympiakos Milan, quando si gioca: data e orario
La sfida tra Olympiakos e Milan, valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League 2026/2027, si disputerà giovedì 26 novembre 2026 alle ore 18:45.
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A ospitare l’incontro sarà lo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo, dove i rossoneri dovranno fare i conti anche con il caloroso sostegno del pubblico di casa.
Olympiakos Milan, dove vederla in diretta tv
La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui seguenti canali di Sky:
- Sky Sport Uno (canale 201);
- Sky Sport (canale 252).
La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Riccardo Gentile, affiancato da Luca Marchegiani per il commento tecnico.
Olympiakos Milan, dove seguire la partita in streaming
Gli abbonati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW, disponibili sui dispositivi compatibili.
Un appuntamento fondamentale per il Milan di Amorim, chiamato a invertire la rotta in Europa e a tenere vive le proprie speranze di qualificazione.
Anche Milannews24 seguirà la sfida con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nel diciassettesimo appuntamento stagionale del Milan.