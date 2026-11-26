Balde è un nome ancora credibile per il calciomercato di gennaio del Milan, il club rossonero sta studiando una possibile formula dell’operazione

Stringere i denti fino all’apertura della finestra invernale e poi intervenire sul mercato: è questa la linea che filtra da Milanello in vista dell’ultimo mese dell’anno. In un momento complesso, con ben nove giocatori indisponibili per infortunio destinati a condizionare le scelte di Amorim già nella sfida di Europa League, la società sta muovendosi sottotraccia per allungare le rotazioni.

Una delle priorità individuate riguarda la fascia sinistra difensiva, dove Pervis Estupiñán non ha garantito continuità di rendimento né una crescita significativa dal suo arrivo, mentre Bartesaghi — attualmente ai box — viene considerato più adatto a ricoprire un ruolo da esterno offensivo.

Per questo il Milan osserva con grande attenzione la situazione di Alejandro Balde al Barcellona. Il ventitreenne spagnolo potrebbe lasciare la Catalogna già a gennaio, tanto che il suo agente Jorge Mendes si è recato di recente a Barcellona per confrontarsi con il giocatore e impostare una strategia per la sessione invernale. Il club blaugrana valuta il cartellino intorno ai 50 milioni di euro, a fronte di un ingaggio percepito dall’esterno di circa 5 milioni netti a stagione. L’ipotesi sul tavolo potrebbe essere quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, potenzialmente tramutabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

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Balde non sta trovando lo spazio sperato: in campionato ha collezionato appena tre presenze sulle tredici disputate dal Barcellona, mai partendo dall’inizio ma subentrando solo per pochi minuti. Una situazione che alimenta le manovre rossonere, sebbene la concorrenza non manchi: sul calciatore hanno posato gli occhi anche la Juventus e diverse società estere.