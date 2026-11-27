Ranking Uefa – Le sette squadre di Serie A portano a casa 5 vittorie e 2 pareggi in questa tre giorni di coppe europee, un bottino positivo

Una tre giorni di coppe europee quasi perfetta rilancia con forza le ambizioni del calcio italiano sul palcoscenico continentale. Sette squadre in campo, nessuna sconfitta e un bottino complessivo che pesa tanto sul morale quanto sulla classifica del ranking UEFA stagionale, decisivo per conquistare un posto extra nella prossima edizione della Champions League.

Il bilancio parla di cinque vittorie e due pareggi su campi di altissimo prestigio. In Champions League arrivano i successi di Como e Inter, affiancati da due punti dal valore specifico enorme: i pareggi esterni di Napoli e Roma rispettivamente in casa di Manchester City e Paris Saint-Germain, risultati che certificano solidità e personalità anche contro le big d’Europa.

Ottime risposte anche dalle altre competizioni continentali. In Europa League festeggiano sia la Juventus sia il Milan, protagoniste di prove convincenti che alimentano il cammino internazionale, mentre in Conference League completa il quadro l’affermazione dell’Atalanta. Un percorso netto che consente alla Serie A di recuperare terreno prezioso nella graduatoria stagionale riservata alle federazioni.

La corsa ai primi due posti del ranking resta infatti apertissima e serrata, con margini ridotti tra diverse nazioni. In testa comanda l’Inghilterra con 10.708 punti (9 squadre su 9 ancora in corsa), seguita dal Portogallo a quota 9.900 (5/5), attualmente secondo e virtualmente qualificato insieme agli inglesi per lo slot aggiuntivo.

Subito dietro il gruppo inseguitore è compatto: Belgio a 9.725 (5/5), Germania a 9.571 (7/7), Turchia a 9.500 (4/5) e Spagna a 9.281 (8/8). L’Italia sale ora al settimo posto a 9.214 con tutte e sette le rappresentanti ancora attive (7/7), tenendosi alle spalle Olanda (8.666, 6/6), Francia (8.571, 7/7) e Norvegia (8.000, 4/5).

Il distacco dalla seconda posizione non è ampio e il fatto di avere ancora l’intero contingente in gioco rappresenta un vantaggio strategico non trascurabile. Se il ritmo delle ultime serate dovesse proseguire, la Serie A avrebbe tutte le carte in regola per rientrare tra le prime due della classifica UEFA.