Hutchinson che prestazione in Europa League, ma il futuro del fantasista può essere effettivamente rossonero?

Notte da copertina in Europa League per Omari Hutchinson, trascinatore assoluto nella sfida tra Olympiacos e Milan con un gol e due assist. Una prestazione che ha riacceso i riflettori sul talento arrivato in prestito dal Nottingham Forest, dove però il diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro rappresenta un ostacolo pesantissimo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in casa rossonera è quasi impossibile che il club decida di versare l’intera cifra pattuita al momento dell’operazione. Il cartellino ha un costo ritenuto fuori mercato rispetto ai parametri attuali della società, nonostante l’impatto immediato e decisivo mostrato dal giocatore nelle serate europee.

La partita d’Atene ha confermato le qualità tecniche, la rapidità e la capacità di incidere negli ultimi trenta metri di Hutchinson, un profilo che farebbe gola a molti. Tuttavia, l’equazione economica resta complessa e impone prudenza in vista della prossima estate, quando i margini di manovra andranno valutati con estrema attenzione.

Proprio per questo il Milan proverà ad abbassare la richiesta iniziale, cercando una formula o una valutazione più sostenibile. La pista non è del tutto chiusa solo perché esiste una variabile legata ai rapporti tra le parti: Evangelos Marinakis potrebbe sedersi a un tavolo e valutare un’offerta inferiore rispetto ai 50 milioni fissati in origine.

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Molto dipenderà dalla continuità che Hutchinson saprà garantire da qui al termine della stagione e dalla volontà del Nottingham Forest di venire incontro alle esigenze rossonere. L’Europa League ha esaltato il talento del classe 2003, ma per trasformare il prestito in una permanenza definitiva servirà una trattativa tutt’altro che semplice.