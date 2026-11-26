Con il colpo di testa nella rimonta contro l’Olympiacos, il numero 70 rossonero tocca la doppia cifra in appena 15 presenze e 782 minuti giocati, viaggiando alla media di una rete ogni 78 minuti

Fattore Alpha, generazione Alpha, o semplicemente Alpha: Alphadjo Cisse continua a bruciare le tappe con la maglia del Milan. Già a fine novembre, alla sua prima vera stagione tra Serie A e competizioni europee, il giovane talento rossonero ha infatti raggiunto quota 10 gol stagionali grazie al colpo di testa decisivo contro l’Olympiacos, partita iniziata partendo da sinistra e proseguita nel secondo tempo da punta centrale, ruolo da cui ha firmato la rete del momentaneo pareggio dopo il doppio vantaggio greco.

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Il confronto con Rafael Leao e la media gol di Alphadjo Cisse

Il dato che certifica l’impatto straordinario del numero 70 del Milan emerge direttamente dal confronto con Rafael Leao: l’attaccante portoghese, oggi al Galatasaray, aveva chiuso l’intera passata stagione esattamente a quota 10 reti, lo stesso bottino già raggiunto da Cisse nell’arco di tre mesi, da fine agosto a fine novembre.

Nel dettaglio statistico, Alphadjo Cisse ha messo a segno 10 gol in 15 partite disputate per un totale di 782 minuti complessivi sul terreno di gioco, mantenendo una media realizzativa impressionante di una rete ogni 78 minuti circa al debutto assoluto nel calcio dei grandi.