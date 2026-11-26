Il mister ha chiarito nel post partita il motivo del cambio dell’attaccante dopo il contrasto con il difensore dell’Olympiacos; non dovrebbero esserci conseguenze gravi

Gonçalo Ramos ha lasciato il campo all’intervallo a causa del dolore provocato da una forte botta rimediata nel contrasto con Pirola, difensore dell’Olympiacos. Come spiegato dal mister nel post partita, la sostituzione è legata a quel colpo e, stando alle prime indicazioni, il giocatore non dovrebbe aver riportato nulla di grave, anche se domani verrà sottoposto ad accertamenti a Milanello.

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Il chiarimento del mister nel post partita e il contrasto con Pirola

L’uscita anticipata di Gonçalo Ramos al termine del primo tempo era stata dettata da un fastidio fisico riconducibile a un contatto ruvido con Pirola durante la gara. Nel post partita il tecnico ha spiegato che l’attaccante sentiva dolore per quella botta, rassicurando almeno in prima battuta sull’assenza di segnali preoccupanti ma rinviando ogni valutazione definitiva agli esami in programma domani.

Il programma a Milanello per Gonçalo Ramos

Nella giornata di domani Gonçalo Ramos svolgerà gli accertamenti medici a Milanello per verificare con esattezza l’entità della contusione dopo il contrasto con Pirola, con l’obiettivo di valutare i tempi di recupero e la gestione nei prossimi impegni del Milan.