Pulisic, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Olympiacos Milan

Christian Pulisic, poco dopo la conclusione del match tra Olympiacos e Milan, sfida valevole per la quinta giornata della League Phase di Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA VITTORIA – «Vittoria determinante per noi, ma ora ogni partita è come una finale. Non abbiamo iniziato bene questa competizione, ma oggi abbiamo trovato l’intensità giusta».

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SUL SUO MOMENTO DI FORMA – «Vivo un bel periodo, io sono sempre lì per fare gol e aiutare la squadra. Oggi anche Hutchinson ha cambiato la partita».

SUGLI ALTI E BASSI – «Non lo so, quest’anno abbiamo un nuovo allenatore e ci vuole del tempo per imparare al meglio i suoi sistemi. Siamo uniti e cresciamo tutti insieme».

C’E’ UN MOTIVO DI QUESTI INIZI SOTTOTONO? – «Onestamente non ho risposte, ma devo dire che non è facile giocare qui, hanno giocato con tanta energia».

SULLE RIPARTENZE VELOCI – «Abbiamo giocatori molto veloci, lo avete visto anche contro il Frosinone. Per noi avere campo aperto è sempre buono».