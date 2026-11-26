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Olympiakos Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 5a giornata di Europa League in programma alle 18:45
Alle 18:45 in campo ad Atene, Olympiakos-Milan, match valido per la 5a giornata di Europa League. Segui con noi di Milannews24 la diretta dell’incontro.
Olympiakos Milan: sintesi e moviola
Olympiakos Milan, IL TABELLINO
Olympiakos Milan: il PRE-PARTITA
14.30 – Gila titolare in difesa
13.30 – Chance per Hutcinson dal primo minuto
12:30 – Amorim coi titolarissimi ad Atene