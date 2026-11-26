Arbitro Cagliari Milan: l’AIA ha diramato le designazioni della tredicesima giornata del campionato di Serie A
Il match tra Cagliari e Milan, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sarà diretto dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Questa la squadra arbitrale al completo:
- BACCINI – CECCON
- IV: DI MARCO
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: CAMPLONE
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Le designazioni arbitrali della tredicesima giornata di Serie A
VENEZIA – BOLOGNA Venerdì 27/11 h. 20.45
- COLOMBO
- DI GIOIA – DELLA MEA
- IV: PERENZONI
- VAR: MASSIMI
- AVAR: MAZZOLENI
FROSINONE – PARMA Sabato 28/11 h. 15.00
- BONACINA
- ROSSI C. – RUSSO
- IV: MARCENARO
- VAR: COSSO
- AVAR: MARINI
TORINO – LAZIO Sabato 28/11 h. 18.00
- CHIFFI
- CECCONI – LO CICERO
- IV: MANGANIELLO
- VAR: FABBRI
- AVAR: PEZZUTO
INTER – GENOA Sabato 28/11 h. 20.45
- AYROLDI
- BINDONI – BARONE
- IV: SACCHI J.L.
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: DIONISI
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UDINESE – FIORENTINA h. 12.30
- LA PENNA
- TEGONI – YOSHIKAWA
- IV: PERRI
- VAR: MARINI
- AVAR: VOLPI
SASSUOLO – NAPOLI h. 15.00
- GUIDA
- ALASSIO – BERCIGLI
- IV: CALZAVARA
- VAR: AURELIANO
- AVAR: SANTORO
ROMA – MONZA h. 18.00
- COLLU
- PASSERI – MONDIN
- IV: FERRIERI CAPUTI
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: FABBRI
COMO – JUVENTUS h. 20.45
- MARIANI
- PERETTI – PERROTTI
- IV: MARINELLI
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: MERAVIGLIA
LECCE – ATALANTA Lunedì 30/11 h. 18.30
- DRIGO
- BERTI – DEI GIUDICI
- IV: DOVERI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: AURELIANO