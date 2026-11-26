Endrick piace sia alla Roma di Gian Piero Gasperini sia il Milan di Ruben Amorim, Wesley ci prova a portarlo in giallorosso

Il mercato di gennaio si accende anche attraverso i rapporti personali e le affinità di spogliatoio. In casa Roma, a vestire i panni del suggeritore d’eccezione per il reparto offensivo è Wesley, esterno giallorosso che ha provato a muovere i primi passi per convincere un connazionale illustre: Endrick. Il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid è uno dei profili più desiderati della Serie A, finito al centro di un vero e proprio duello di mercato che vede coinvolti sia i capitolini guidati da Gian Piero Gasperini sia il Milan di Ruben Amorim.

Intervenuto sull’argomento, Wesley non ha nascosto di aver già lanciato un segnale diretto al talento verdeoro, pur mantenendo il massimo rispetto per le scelte professionali del compagno di nazionale. «Gli ho fatto una battuta, gli ho detto: vieni, vieni. Ma spetta a lui decidere, per la sua carriera», ha raccontato l’esterno della Roma, descrivendo un approccio leggero ma significativo per sondare il terreno in vista delle prossime mosse.

Al di là delle dinamiche di trattativa, il messaggio di Wesley trasuda stima e affetto sincero verso l’attaccante madridista, lasciando aperta la porta a un eventuale sbarco nella Capitale dove troverebbe un ambiente pronto ad abbracciarlo fin dal primo istante. «Spero che ovunque vada, o se resti al Real Madrid, sia molto felice e vincente, perché è un bravo ragazzo e se lo merita. Ma se verrà, sarà molto ben accolto dai tifosi della Roma e da noi, certamente», ha aggiunto il calciatore giallorosso.

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La strada per arrivare a Endrick, tuttavia, resta tutt’altro che semplice per le pretendenti italiane. Se da un lato la Roma di Gasperini e il Milan di Amorim osservano con grande attenzione ogni possibile apertura, dall’altro bisogna fare i conti con la ferma volontà del Real Madrid. Sulla panchina dei Blancos, infatti, José Mourinho non ha alcuna intenzione di privarsi del centravanti brasiliano e sta opponendo resistenza per tenerselo stretto, rendendo l’operazione una sfida complessa in cui il pressing amichevole di Wesley potrebbe rappresentare solo il primo passo.