Amorim, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Olympiacos Milan

Ruben Amorim, poco dopo la conclusione del match tra Olympiacos e Milan, sfida valevole per la quinta giornata della League Phase di Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA VITTORIA DI OGGI – «Cambia sicuramente il nostro futuro. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, ma abbiamo fatto di nuovo tanti errori e dobbiamo migliorare. Ma abbiamo recuperato tanti giocatori, è stata una serata positiva».

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

SUL FINALE DI PARTITA – «Meglio finire le partite così, vincendo ovviamente. Abbiamo tanto da fare per essere una squadra molto forte, ma lo spirito c’è. È l’inizio di qualcosa».

SUL “PROBLEMA” DELL’APPROCCIO – «Penso che questo sia il problema più grande: concentrarci sui piccoli dettagli come i piazzati, la difesa della porta, le giocate da fare. Arriva col tempo e l’esperienza. Ok l’aspetto tecnico, ma la concentrazione è la cosa più importante. È difficile giocare a livello fisico ogni tre giorni, ma è ancora più difficile avere sempre questa pressione di dover vincere».

SU HUTCHINSON – «Mi aspetto questo sempre, ha potenziale per fare molto di più. Ha talento, come altri giocatori in squadra. Non è una sorpresa, ha tanto talento. È la testa che conta».

SULLE RIPARTENZE SUBITE – «Abbiamo perso palla senza subire pressione, cercando di giocare palla. Jashari lo lasciavamo solo per impostare con quattro nostri giocatori dietro i loro centrocampisti. Quando avevamo palla la davamo via senza pressione. Koni (De Winter, ndr) a volte metteva palla in zone dove c’era pressione, invece doveva portare palla. È responsabile di alzare la squadra e guidarci in uscita. Ci andavamo a mettere nelle loro zone di pressing».

SULLA PRIMA RIMONTA DELLA STAGIONE – «Credo sia una bella sensazione. Se guardate la partita col Benfica abbiamo avuto diverse opportunità. Avevamo creato di più rispetto ad oggi. Per crederci bisogna vedere, e oggi abbiamo visto che abbiamo recuperato 2 gol e abbiamo vinto 4-2. La nostra fiducia aumenterà».