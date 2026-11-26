Pagelle Olympiacos Milan, i voti e i giudizi dei protagonisti della sfida di Europa League vinta per 4-2 dai rossoneri ad Atene

Un Milan dai due volti conquista una vittoria pesantissima sul campo dell’Olympiacos. Dopo oltre cinquanta minuti di grande sofferenza e due gol di svantaggio, i rossoneri cambiano completamente volto grazie alle giocate di Omari Hutchinson e alle sostituzioni di Ruben Amorim. Cisse, Pulisic e Moreira completano una rimonta fondamentale per la classifica europea e il morale del gruppo. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

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MAIGNAN 6 – Sfortunato in occasione dell’autorete, anche se avrebbe potuto essere più deciso nell’uscita. Tiene a galla il Milan nel primo tempo con alcuni interventi importanti su Gelson Martins. Attento anche nella ripresa.

GILA 6 – Non è semplice mantenere ordine in una retroguardia che per lunghi tratti soffre terribilmente il ritmo degli avversari. Limita i danni e cresce insieme alla squadra nella seconda frazione.

DE WINTER 4,5 – Serata da dimenticare. Soffre tremendamente Jota Silva, rimedia un’ammonizione e commette un errore gravissimo in impostazione che spalanca la strada al raddoppio dell’Olympiacos. Amorim lo richiama giustamente in panchina.

DIAWARA 5,5 – Qualche leggerezza di troppo nella gestione del pallone, soprattutto nel primo tempo. Fatica a prendere le misure agli avversari e rimedia anche un cartellino giallo. L’inesperienza si fa sentire.

ESTUPIÑÁN 5 – Poco incisivo in fase offensiva e incapace di garantire una spinta costante sulla corsia mancina. Non riesce a trovare le contromisure al pressing greco. Rimane negli spogliatoi all’intervallo.

JASHARI 6 – Parte con qualche difficoltà, sbagliando alcune giocate piuttosto semplici e faticando a trovare il ritmo. Nella ripresa acquista maggiore sicurezza e prova a verticalizzare con più coraggio. Sufficienza conquistata in crescendo.

RABIOT 6 – Anche il francese soffre l’intensità dell’Olympiacos nella prima frazione. Cresce nella ripresa, mettendo a disposizione della squadra fisicità, esperienza e prezioso lavoro in entrambe le fasi.

HUTCHINSON 7.5 – L’uomo della provvidenza. Si inventa un gol straordinario attraverso un’azione personale che cambia completamente l’inerzia della partita. Confeziona anche gli assist per Cisse e Pulisic, diventando un autentico incubo per la difesa greca. Trascinatore assoluto.

MOREIRA 6,5 – Tra i pochi a provare ad accendersi anche nel primo tempo. Alterna accelerazioni interessanti a qualche imprecisione nell’ultimo passaggio, ma nella ripresa diventa sempre più pericoloso. Si regala il gol che chiude definitivamente la partita.

CISSE 6,5 – Ha il merito di provarci anche nel momento di maggiore difficoltà della squadra, sfiorando il pareggio nel primo tempo. Nella ripresa trova la rete del 2-2 con un preciso colpo di testa. Personalità e intraprendenza.

GONÇALO RAMOS 5 – Una buona giocata per Moreira e qualche ripiegamento difensivo, ma troppo poco per incidere sulla partita. Fatica a trovare palloni giocabili e non riesce mai a rendersi realmente pericoloso. Sostituito all’intervallo.

PULISIC 7 – Il suo ingresso cambia il peso specifico dell’attacco rossonero. Realizza il gol del sorpasso con una splendida conclusione al volo e serve a Moreira l’assist del definitivo 4-2. Si divora una grande occasione nel finale, ma resta decisivo.

MUSAH 6,5 – Porta energia, dinamismo e intensità a una squadra che ne aveva disperatamente bisogno. Il suo ingresso contribuisce a rendere il Milan più aggressivo e brillante nella seconda frazione.

TOMORI 6 – Chiamato a sostituire un De Winter in evidente difficoltà, garantisce maggiore sicurezza alla retroguardia. Prezioso anche il recupero su Yaremchuk, seppur in posizione di fuorigioco.

TERRACCIANO 6 – Entra in una fase delicata dell’incontro e svolge il proprio compito con ordine. Contribuisce alla gestione del vantaggio senza particolari sbavature.

COMOTTO S.V. – Troppo pochi minuti a disposizione per esprimere un giudizio.

AMORIM 7,5 – Il Milan dei primi cinquanta minuti è irriconoscibile, ma il tecnico portoghese ha il grande merito di leggere la partita e intervenire con decisione. I cambi all’intervallo e l’inserimento di Tomori contribuiscono a ribaltare completamente il copione della gara. La squadra reagisce alle difficoltà e conquista una vittoria dal peso specifico enorme. Bravissimo a correggere in corsa ciò che inizialmente non aveva funzionato.