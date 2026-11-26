Il giornalista spiega la chiave tattica legata alla velocità dell’attacco rossonero, l’avvio complicato del girone e le prospettive europee del Milan
Federico Zancan analizza su Sky Sport le scelte e le prospettive del Milan in vista della trasferta di Europa League sul campo dell’Olympiacos. Secondo il giornalista, l’impostazione rossonera punta a sfruttare la velocità contro un avversario che gioca a viso aperto e tiene la linea alta sotto la guida di Imanol Alguacil, in un percorso europeo fin qui segnato da sfide impegnative ma con margini per crescere nella seconda parte della League Phase.
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Le parole di Federico Zancan a Sky Sport: velocità, linea alta e mentalità di Alguacil
Nel suo intervento, Zancan ha evidenziato come la rapidità degli interpreti offensivi possa diventare decisiva per colpire gli spazi lasciati da una squadra che accetta il rischio e cerca di fare la partita:
«L’idea forse è avere i giocatori più veloci e il più alto numero di giocatori veloci possibile in campo. Per attaccare l’Olympiacos, che anche per la mentalità del suo allenatore tiene la linea alta: è una squadra che gioca, che prende rischi. Tra l’altro loro sono in una condizione di classifica per giocarsela, volendo, anche un pochino, l’attacco alla partita, ma è un po’ quella la mentalità dell’allenatore Alguacil. Quindi, abbiamo visto anche contro il Frosinone, il Milan è una squadra che gioca in modo diverso e che, preso rischi, la velocità dell’attacco del Milan può fare la differenza».
Calendario europeo, approccio e traguardo qualificazione
Zancan ha quindi richiamato l’attenzione sull’approccio mentale in Europa League, ricordando le avversarie affrontate fin qui e fissando l’obiettivo concreto del Milan nella competizione prima del tratto finale del calendario:
«Poi, al di là delle pieghe tattiche o tecniche, c’è sicuramente l’approccio, che deve essere diverso da altre partite di Europa League. Detto che il Milan è stato anche sfortunato nell’inizio del calendario, perché ha trovato Benfica e Bournemouth, che forse sono le due squadre più forti in questo momento dell’Europa League, con l’Olympiacos che è un’altra squadra rivelazione. Poi, diciamo che il calendario andrà in discesa nelle ultime partite, e quindi addirittura il Milan già stasera potrebbe fare forse qualche pensiero proibito di qualificazione, però realisticamente bisogna entrare nelle prime 24».