Costacurta analizza le scelte di Ruben Amorim, l’attitudine richiesta ai rossoneri dopo la battuta d’arresto col Ferencvaros e il valore del percorso europeo

Alessandro Costacurta interviene su Sky Sport nel pre-partita di Olympiacos-Milan, match di Europa League in programma alle 18.45, soffermandosi sull’assetto scelto da Ruben Amorim, sull’atteggiamento mentale della squadra e sul riscatto atteso dopo la prova opaca contro il Ferencvaros. Secondo l’ex difensore rossonero, l’undici schierato unisce qualità offensiva ed equilibrio, ma la vera chiave al Pireo sarà la tenuta caratteriale e la crescita dimostrata dai più giovani.

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Le parole di Alessandro Costacurta a Sky Sport: attitudine, Ferencvaros e trasferta difficile

Nel suo primo intervento, Costacurta ha messo in guardia sulle insidie della gara contro l’Olympiacos, richiamando l’episodio del Ferencvaros come monito per non sprecare il peso specifico dell’impegno europeo:

«Formazione con tanti giocatori offensivi, ma è anche equilibrata. Io credo che Amorim particolarmente sull’anima e sull’attitudine, la dedizione, quella che è mancata soprattutto nella precedente partita contro il Ferecvaros. Secondo me quella è stata la partita più deludente del Milan quest’anno, proprio perché arrivava da una vittoria meravigliosa contro l’Inter. Di conseguenza ci può stare, però non avevano capito che quella partita poteva veramente far svoltare l’Europa, e quindi credo che oggi sia molto, molto complicato, perché poi questa è una squadra che va in un campo difficile contro una squadra esperta, anche con delle buone individualità. Io sono molto curioso dell’attitudine dei ragazzi del Milan».

Crescita dei giovani e importanza della coppa per la rosa

Costacurta ha poi sottolineato come il Milan abbia margini per rilanciarsi proprio attraverso la maturazione dei giovani dopo quel passo falso e l’importanza di restare vivi in Europa League per coinvolgere maggiormente tutto il gruppo:

«Io credo che il Ferencvaros fosse alla portata anche di un Milan con una certa volontà; invece secondo me non c’era proprio stata, soprattutto nel primo tempo. Però è una grande occasione, perché poi l’ha detto anche Amorim: a un certo punto, se si dovesse uscire dall’Europa, i giocatori delle partite sarebbero sempre quelli, gli altri avrebbero meno possibilità di giocare. Quindi io vedo che qui c’è qualche cambio, però in realtà secondo me è una squadra che a me piace, una squadra che a me piace, i giocatori che potrebbero veramente far svoltare il Milan verso traguardi importanti. Perché? Perché quei giovani che avevano fallito contro il Ferenvaros ci sono, e da quel momento sono cresciuti: il richiamo, secondo me, è stato recepito».