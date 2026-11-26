Ruben Amorim ha parlato nel prepartita di Olympiacos-Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero sulle scelte di formazione e sull’importanza della sfida europea

Prima del calcio d’inizio di Olympiacos-Milan, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore rossonero si è soffermato sulle scelte tattiche, sugli insegnamenti da trarre dalla sconfitta contro il Ferencvaros e sulla necessità di trovare continuità di rendimento tra campionato ed Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni.

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LE SCELTE DI FORMAZIONE A TRAZIONE OFFENSIVA – «Nel calcio si deve difendere ed attaccare, dobbiamo difendere in 11 e attaccare in 11. I giocatori sanno che posizioni devono occupare e sono pronti. Dobbiamo essere più compatti, e anche con questi giocatori in campo – che sono offensivi – possiamo difendere meglio rispetto alle altre partite di Europa League».

GLI INSEGNAMENTI TRATTI DALLA SCONFITTA CONTRO IL FERENCVAROS – «Penso che abbiano capito. Abbiamo visto video, stiamo lavorando. Contro il Ferencvaros siamo stati molli perché non siamo stati compatti e concentrati sui dettagli. In Europa dobbiamo salire di livello e fare come abbiamo fatto varie volte in Serie A».

LA NECESSITÀ DI TROVARE CONTINUITÀ ANCHE CON TRE IMPEGNI SETTIMANALI – «Penso che dobbiamo essere un’ottima squadra. Per esserlo, devi vincere sia in Serie A che in Europa. Abbiamo questa responsabilità. I risultati contano tanto ovviamente, ma siamo in un progetto a lungo termine. Dobbiamo capire se possiamo giocare anche durante la settimana e oggi sarà un test in più».