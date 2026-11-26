Goncalo Ramos ha parlato nel prepartita di Olympiacos-Milan: le dichiarazioni dell’attaccante rossonero sulla sfida di Europa League

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Olympiacos-Milan, Gonçalo Ramos è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante portoghese ha parlato del proprio momento personale, del percorso di crescita in rossonero e dell’importanza della sfida europea per la squadra di Ruben Amorim. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL MORALE DOPO LA RETE CONTRO IL FROSINONE – «Sono contento, si gioca. È un’altra opportunità di giocare e quindi siamo contenti».

L’AMBIENTAMENTO IN ROSSONERO PROCEDE SEMPRE MEGLIO? – «Penso che faccia parte del nostro lavoro. Durante la stagione ci sentiamo meglio di settimana in settimana, e lavoriamo per migliorare giorno per giorno».

L’OPPORTUNITÀ DI INCIDERE IN UNA SFIDA FONDAMENTALE PER IL CAMMINO EUROPEO – «Proveremo a vincere questa partita, è molto importante. Vogliamo arrivare alla fase ad eliminazione diretta. Quindi, ora o mai più».