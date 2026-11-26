Infortunati Milan, arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori indisponibili: le possibili tempistiche di recupero e le situazioni da monitorare
L’emergenza infortuni continua a condizionare le scelte di Ruben Amorim, ma il tecnico del Milan potrebbe presto recuperare alcuni elementi importanti della propria rosa. Secondo quanto appreso da MilanNews24, diversi calciatori potrebbero tornare a disposizione già in occasione dei prossimi impegni, mentre per altri sarà necessario attendere il 2027.
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Infortunati Milan, Camarda e Pavlovic verso il Cagliari
Le prime buone notizie riguardano Francesco Camarda e Strahinja Pavlovic, che potrebbero tornare a disposizione in occasione della sfida contro il Cagliari.
Differente la situazione di Davide Bartesaghi, attualmente sottoposto a terapie. Per il giovane esterno rossonero appare più probabile un recupero in vista della partita contro il Parma piuttosto che per quella contro i rossoblù.
Infortunati Milan, le ultime su Modric e Loftus-Cheek
Proprio la sfida contro il Parma potrebbe consentire ad Amorim di recuperare anche Ruben Loftus-Cheek e Pietro Terracciano.
Particolare attenzione viene riservata alle condizioni di Luka Modric. Il centrocampista croato potrebbe tornare a disposizione contro i ducali oppure, qualora fosse necessario ulteriore tempo, in occasione dell’impegno contro il Sunderland. Il suo recupero rappresenterebbe una notizia particolarmente importante per il centrocampo rossonero.
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Infortunati Milan, tempi più lunghi per Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers
Bisognerà invece attendere il nuovo anno per rivedere altri tre giocatori. Il possibile rientro di Matteo Gabbia è previsto tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2027.
Per Samuel Chukwueze l’obiettivo è febbraio, mentre Alexis Saelemaekers potrebbe tornare a disposizione tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.
Si tratta, naturalmente, di tempistiche indicative, subordinate all’evoluzione dei rispettivi percorsi di recupero.