Nando Orsi, intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioNews24, ha analizzato la corsa allo Scudetto soffermandosi anche sulle possibilità del Milan di Ruben Amorim

La corsa allo Scudetto entra nel vivo e anche il Milan vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista. Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di LazioNews24, ha analizzato gli equilibri del campionato italiano, esprimendo il proprio giudizio sulle possibilità dei rossoneri e sulle principali rivali per il titolo. Ecco le sue dichiarazioni.

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CORSA AI VERTICI DELLA CLASSIFICA – «Inter e Roma sono squadre che avevano come obiettivo iniziale quello di vincere lo Scudetto. La Lazio è partita con molta umiltà, però con un’identità di gioco ben caratterizzata, e si è visto, perché le partite che ha vinto le ha vinte giocando bene. All’inizio dell’anno pensavo che conquistare la qualificazione alla Conference League fosse un miracolo. Adesso, invece, vista la posizione in classifica, penso che gli obiettivi siano cambiati e che la Lazio debba lottare per un posto in Champions League. Se poi non dovesse riuscirci per uno o due punti, la stagione sarebbe stata ugualmente straordinaria. A questo punto, però, penso che la squadra di Gattuso debba puntare a un posto nelle coppe europee più importanti, Champions League oppure Europa League».

FAVORITE PER LO SCUDETTO – «Secondo me Inter e Roma hanno qualcosa in più delle altre. Poi non metto limiti alla provvidenza: la Lazio è prima in classifica già da due giornate e può rimanerci anche adesso. Le cose cambiano perché cambiano anche le prospettive delle altre squadre quando affrontano la Lazio. Adesso la incontrano con un timore differente. Quando affronti una squadra che è prima in classifica, il timore non ti permette di giocare bene o con la stessa tranquillità con cui affronteresti la penultima in classifica o una squadra che ha tantissimi problemi».

LAZIO NEGLI SCONTRI DIRETTI – «In questo momento la Lazio non deve diventare presuntuosa quando gioca contro le squadre cosiddette minori. Se continua a giocare con questa umiltà, può arrivare lontanissimo. Anche negli scontri diretti abbiamo visto che la Lazio non ha avuto paura di niente: ha vinto tre a zero contro la Juventus e ha affrontato squadre importanti come il Milan. Adesso vedremo quello che succederà contro le altre».

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DIFFICOLTÀ DEL NAPOLI – «Mi aspettavo che il Napoli avesse questo impatto, perché è una squadra a fine ciclo con alcuni giocatori, sia a livello anagrafico sia per quanto riguarda la loro permanenza all’interno della rosa. Hanno vinto due Scudetti negli ultimi quattro anni, hanno dato tanto e la carta d’identità avanza. Secondo me è una squadra per la quale il presidente ha cercato di prendere Allegri per la gestione, ma non è facile, soprattutto quando hai giocatori che sono un po’ a fine ciclo».

JUVENTUS E RIVALI PER IL TITOLO – «La Juventus è una squadra che deve ancora trovare un po’ di identità. Spalletti gliela sta dando, ma secondo me sono stati commessi degli errori anche a livello di acquisti. L’attaccante non è arrivato, sono arrivati dei giocatori che pensavano potessero essere gli attaccanti di cui avevano bisogno, ma non lo sono. Per quanto riguarda lo Scudetto, penso che Inter e Roma se lo giocheranno, con la Lazio come terzo incomodo. Vediamo anche il Como e magari il Milan, che in questo momento è lì e quindi va considerato».

MILAN IN CORSA PER LO SCUDETTO – «Sì, ma va considerato per come gioca. C’è un cambiamento nel calcio, anche a livello tattico. Ci sono squadre che, pur non avendo grandissimi giocatori, giocano bene. Quando giochi bene, quando corri, quando pressi e hai un modo di giocare differente, sicuramente metti in difficoltà quelle grandi squadre che hanno ancora la cultura dell’aspettare e poi ripartire».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI NANDO ORSI A LAZIONEWS24