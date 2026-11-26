Florenzi a Sky Sport, nello studio post partita della Champions League, ha parlato dello Scudetto vinto con il Milan in riferimento alla stagione della Roma

L’attesa per la sfida europea tra Paris Saint-Germain e Roma si carica di suggestioni e ricordi personali. Ieri sera, ai microfoni di Sky Sport 24, l’ex difensore Alessandro Florenzi — protagonista in carriera anche con le maglie di Valencia e Milan — ha ripercorso alcune tappe del suo percorso, offrendo una chiave di lettura netta sulle ambizioni giallorosse in campionato.

Tornando all’esperienza vissuta a Parigi nel 2020, Florenzi ha rievocato l’annata in Ligue 1 in cui il titolo sfuggì ai parigini proprio a vantaggio del Lille, incrociando sulla sua strada un avversario destinato a diventare un punto di riferimento nello spogliatoio rossonero. «Ricordo bene la stagione in Francia col PSG, quell’anno vinse il Lille, un campo freddo e difficile. Da quella squadra venne fuori quello che poi divenne un mio amico e compagno di squadra, Mike Maignan».

Spostando lo sguardo sul presente e sul cammino della Roma in Serie A, l’ex esterno ha individuato nella gestione delle energie europee uno snodo decisivo per restare agganciati alle posizioni di vertice. Un ragionamento che nasce dall’esperienza diretta maturata a Milano, dove l’uscita anticipata dalla coppa più prestigiosa finì per liberare risorse preziose nella corsa al tricolore.

«Secondo me dipende tanto dalla Champions League. Sarò matto, ma se a gennaio la Roma fosse fuori dalla coppa non sarei così dispiaciuto. Lo dico perché ci sono passato anche io: al Milan abbiamo vinto lo scudetto perché siamo usciti dalla Champions. Che è è una competizione che toglie tanto a livello fisico e mentale, tra stress e viaggi. Uscire non è mai bello, ma se poi quelle forze le convogli sul campionato la cosa ti aiuta».

Tra memorie francesi e pragmatismo tricolore, le parole di Florenzi mettono sul tavolo un tema classico del calcio moderno: il peso specifico delle coppe rispetto alla continuità richiesta dalla Serie A.