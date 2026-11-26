Olympiacos Milan con tantissimi assenti per Ruben Amorim, necessario fare i punti per i rossoneri ma mancheranno nove calciatori!

Una trasferta dal peso specifico enorme, affrontata però nel momento di massima emergenza. Alle 18:45 il Milan scenderà in campo ad Atene contro l’Olympiacos per una sfida di Europa League che sa già di dentro o fuori: per restare pienamente in corsa nella competizione continentale, la formazione guidata da Ruben Amorim è chiamata a muovere la classifica e a tornare dalla Grecia con punti pesanti.

Il compito del tecnico portoghese, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che agevole. A complicare i piani della vigilia è infatti una vera e propria emergenza infortuni che ha ridotto all’osso le scelte a disposizione dello staff tecnico rossonero. Per l’appuntamento europeo, Amorim dovrà rinunciare a ben nove elementi della rosa, un numero considerevole che limita inevitabilmente tanto l’undici iniziale quanto le soluzioni a gara in corso.

L’elenco degli indisponibili tocca praticamente tutti i reparti del campo. Tra i pali mancherà Pietro Terracciano, mentre il pacchetto arretrato dovrà fare a meno di Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Davide Bartesaghi. Pesanti le defezioni anche nella zona nevralgica del campo, dove non saranno della partita Luka Modric e Ruben Loftus-Cheek. In avanti e sulle corsie offensive, infine, mancheranno all’appello Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze e il giovane Francesco Camarda.

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Nonostante una lista di assenti così lunga e illustre, il Milan non può permettersi calcoli. Serviranno compattezza, spirito di sacrificio e massima concentrazione da parte degli uomini rimasti a disposizione per superare l’ostacolo Olympiacos e tenere vive le ambizioni europee.