Calciomercato Milan, Juan Miranda non sarebbe un obiettivo dei rossoneri per gennaio: le ultime riferite da Matteo Moretto
Il calciomercato Milan comincia a entrare nel vivo in vista della sessione invernale. Tra i nomi accostati alla società rossonera negli ultimi giorni figura quello di Juan Miranda, terzino sinistro del Bologna. Tuttavia, al momento, non sembrerebbero esserci i presupposti per l’apertura di una trattativa.
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A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha ridimensionato le indiscrezioni riguardanti il possibile trasferimento del laterale spagnolo.
Calciomercato Milan, Miranda non rientra nei piani rossoneri
Secondo quanto riferito da Moretto, nonostante le numerose voci circolate negli ultimi giorni, Miranda non sarebbe attualmente un’opzione presa in considerazione dalla dirigenza del Milan.
Una precisazione importante, che ridimensiona la possibilità di vedere il difensore spagnolo approdare a Milano durante la prossima sessione di trasferimenti. Al momento, dunque, le indiscrezioni non troverebbero riscontro nelle strategie della società.
Calciomercato Milan, Cardinale e Krösche pianificano gennaio
Nel frattempo, prosegue il lavoro della dirigenza in vista del mercato invernale. Come sottolineato da Moretto, Gerry Cardinale, Markus Krösche e Ruben Amorim sono impegnati nella pianificazione delle prossime mosse.
Il confronto tra proprietà, dirigenza e allenatore sarà fondamentale per individuare eventuali interventi funzionali alle esigenze tecniche della squadra, valutando le opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane.
Calciomercato Milan, le strategie per rinforzare la rosa
Resta da comprendere quali saranno le effettive priorità del club rossonero per gennaio. La società dovrà individuare i profili maggiormente compatibili con il progetto tecnico di Amorim, senza necessariamente intervenire in tutti i reparti.
Una cosa, tuttavia, emerge dalle informazioni riportate da Moretto: Juan Miranda non rappresenta attualmente un obiettivo del Milan, nonostante le recenti indiscrezioni di mercato.