Formazioni ufficiali Olympiacos Milan, ecco le scelte di Imanol Alguacil e Ruben Amorim per la quinta giornata della League Phase di Europa League
È tutto pronto per Olympiacos-Milan, sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:45. I due allenatori, Imanol Alguacil e Ruben Amorim, hanno comunicato le rispettive formazioni ufficiali.
Il tecnico rossonero sceglie il 4-2-3-1, affidandosi alla coppia composta da Ardon Jashari e Adrien Rabiot in mezzo al campo. Una grande occasione per il centrocampista svizzero, chiamato a raccogliere responsabilità importanti complice l’assenza di Luka Modric.
Sulla trequarti spazio a Hutchinson, Cisse e Moreira, chiamati a supportare Gonçalo Ramos, scelto come unico riferimento offensivo. Partono invece dalla panchina Christian Pulisic e Fikayo Tomori.
Formazioni ufficiali Olympiacos Milan: le scelte dei due allenatori
OLYMPIACOS: Ortega; Smajlović, Pirola, Gustavo Sá, Gelson Martins, Freuler, João Silva, Pedersen, González, Retsos, Onyemaechi.
A disposizione: Stournaras, Georgakopoulos, Saliakas, David Carmo, Fortounis, Yaremchuk, Bakoulas, Tiknizyan, Filis, Toufakis.
Allenatore: Imanol Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos.
A disposizione: Pittarella, Torriani, Pulisic, Tomori, Comotto, V. Vladimirov, Ossola, Terracciano, Musah.
Allenatore: Ruben Amorim.
Il Milan va alla ricerca di una risposta importante in campo europeo dopo la sconfitta interna contro il Ferencvaros. Nonostante le numerose assenze, i rossoneri sono chiamati a disputare una prestazione convincente per rilanciare il proprio percorso nella competizione.