Moviola Olympiacos Milan, l’analisi della gestione arbitrale e dei principali episodi della sfida di Europa League vinta in rimonta dai rossoneri
Il Milan conquista una preziosa vittoria in rimonta contro l’Olympiacos nella quinta giornata della League Phase di Europa League. La squadra di Ruben Amorim si impone per 4-2 al termine di una partita caratterizzata da numerosi contatti fisici, cinque ammonizioni e diverse interruzioni.
Moviola Olympiacos Milan, la gestione arbitrale del primo tempo
Nei primi minuti di gioco sono diversi gli interventi fallosi ai danni di Alphadjo Cisse, particolarmente coinvolto nella manovra rossonera. Tra i giocatori protagonisti di diverse infrazioni nel corso della prima frazione figurano invece Gustavo Sá e Adrien Rabiot.
Nessun particolare episodio controverso viene segnalato in occasione del vantaggio dell’Olympiacos, arrivato al 31′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il colpo di testa di Lorenzo Pirola si stampa sulla traversa e l’azione si conclude con la sfortunata autorete di Mike Maignan.
La partita si accende sul piano disciplinare nel finale del primo tempo. Al 43′ il direttore di gara estrae due cartellini gialli, all’indirizzo di Koni De Winter e Jota Silva. Poco dopo viene fermata anche un’iniziativa offensiva del Milan per una posizione di fuorigioco di Pervis Estupiñán, servito in profondità da Ardon Jashari.
Moviola Olympiacos Milan, altre tre ammonizioni nella ripresa
Anche nella seconda frazione di gioco non mancano i contatti e gli interventi del direttore di gara. Al 51′ De Winter, già ammonito, commette un fallo ai danni di Jota Silva senza ricevere ulteriori provvedimenti disciplinari. Due minuti più tardi Amorim decide di sostituire il difensore belga con Fikayo Tomori.
La gara torna ad accendersi dopo la rete di Omari Hutchinson, che accorcia le distanze. Al 58′ viene ammonito Remo Freuler per un intervento falloso ai danni di Christian Pulisic, mentre al 61′ arrivano altri due cartellini gialli, all’indirizzo di Sankhoun Diawara e Panagiotis Retsos.
Moviola Olympiacos Milan, nessun episodio controverso sui gol della rimonta
Non vengono segnalate particolari irregolarità in occasione delle reti di Cisse e Christian Pulisic, che consentono ai rossoneri di ribaltare il risultato. Da registrare anche due segnalazioni di fuorigioco nella ripresa, rispettivamente ai danni di Adrien Rabiot e Roman Yaremchuk.
Nel finale il quarto ufficiale indica quattro minuti di recupero, durante i quali il Milan trova anche la rete del definitivo 4-2 con Diego Moreira, prima del triplice fischio arrivato al 96′.
Nel complesso, una partita caratterizzata da diverse interruzioni e cinque cartellini gialli, ma senza episodi da rigore, espulsioni o interventi del VAR segnalati dalla cronaca.