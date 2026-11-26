Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport al seguito del Milan, ha fatto il punto da Atene sul mercato e sulla riorganizzazione societaria del club rossonero. Nel suo intervento, il giornalista ha indicato in Markus Krösche il profilo destinato — salvo sorprese — a ricoprire il ruolo di Head of Football con arrivo a Milano atteso già la prossima settimana verso l’ufficialità, delineando al tempo stesso l’evoluzione di Gerry Cardinale a sei mesi dalla svolta post Milan-Cagliari.

Nella prima parte del suo aggiornamento, Di Stefano ha spiegato come Krösche si inserirà all’interno dell’area sportiva e del gruppo scouting già impostato lo scorso 24-25 maggio, valutando anche l’eventuale arrivo di suoi stretti collaboratori:

Nel proseguire l’analisi sul calciomercato e sulle strategie future, Di Stefano ha evidenziato il passaggio di Gerry Cardinale da un approccio iniziale più istintivo a una gestione più attenta, riflessiva e presente in prima persona tra New York e Milano, confermando come la pista Endrick resti ben viva:

«Come vi dicevo, ieri o l’altro ieri sono passati sei mesi da quel famoso post Milan-Cagliari, e ti posso garantire e ti posso anche testimoniare un po’ il cambiamento di Gerry Cardinale: molto istintivo — lo dico con un sorriso —, molto americano, pieno di slogan nei primi giorni di quella rivoluzione, adesso molto più cauto, molto più riflessivo, molto più attento. Ha capito che serviva un dirigente di campo che vivesse l’ambiente campo, e Krösche arriverà anche e soprattutto per questo: sarà al fianco dell’allenatore, sarà al fianco della squadra, dirigerà ovviamente le vicende di mercato, ma non solo le vicende di mercato. Avrà un ruolo molto importante all’interno del mondo Milan, ma quello che mi posso permettere di dire è che Cardinale non delegherà più come prima. Io ho capito che stavolta non è che vuole fare sul serio: stavolta vuole metterci la faccia, vuole metterci i soldi e anche l’impegno. Viaggerà e continuerà a viaggiare dall’Italia, da Milano a New York e da New York a Milano, come se fossero dei banalissimi Milano-Roma, e lo farà praticamente quasi tutte le settimane perché non vuole fare un passo indietro. Quindi ok Krösche, ma il Milan resta e resterà comunque nelle sue mani, secondo me anche nelle sue decisioni. Infatti Endrick è un’idea nata ancora prima di Krösche, e credo che il Milan la stia portando e la porterà avanti anche nelle prossime settimane».