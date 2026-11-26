I due opinionisti analizzano il lavoro del tecnico portoghese dopo lo scetticismo iniziale, soffermandosi su proposta di gioco, comunicazione e mercato invernale

Emiliano Viviano e Fabrizio Biasin promuovono a pieni voti l’avvio di stagione del Milan guidato da Ruben Amorim. Intervenuti nel corso del format Le foot toujours di Cronache di Spogliatoio, i due opinionisti hanno sottolineato la solidità del lavoro svolto fin qui dall’allenatore portoghese — arrivato sulla panchina rossonera tra qualche perplessità iniziale — evidenziando sia i progressi sul campo sia le prospettive legate alla sessione invernale di calciomercato.

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Le parole di Emiliano Viviano: gioco, comunicazione e risultati poco celebrati

Nel suo intervento, Viviano ha invitato a riconoscere con maggiore convinzione i meriti di Amorim, soffermandosi sul valore della proposta tecnica, sull’equilibrio comunicativo mostrato davanti ai microfoni e su risultati che a suo giudizio stanno ricevendo meno risalto di quanto meriterebbero:

«Dobbiamo parlare bene di Amorim: per i risultati, per la proposta di gioco e soprattutto per la comunicazione. Parla in modo veramente onesto e con il giusto equilibrio tra umiltà e consapevolezza. Penso ci stia già insegnando qualcosa. E poi mi pare che si stia parlando molto poco dei risultati, mi sembra che stia passando sotto traccia».

Il confronto sul mercato di gennaio e sulla corsa Scudetto con Fabrizio Biasin

Il dialogo si è poi spostato sugli obiettivi stagionali del Milan e sull’impatto dei rinforzi annunciati dalla proprietà rossonera per gennaio, con Biasin e lo stesso Viviano concordi nel vedere la squadra di Amorim pienamente in corsa per il titolo:

«Cardinale ha detto che a gennaio arriveranno acquisti importanti: per me Amorim proverà a vincere lo scudetto».

«Io sono d’accordo. Inizialmente magari non era previsto perché è una squadra in costruzione, ma ora può provarci».