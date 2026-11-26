Hutchinson, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Olympiacos Milan

Omari Hutchinson, poco dopo la conclusione del match tra Olympiacos e Milan, sfida valevole per la quinta giornata della League Phase di Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SUL SUO RUOLO IN CAMPO – «Oggi è stato un po’ diverso, ho giocato da 10. Poi quando mi sono spostato a destra ho avuto molti più spazi. Comunque dipende, a volte da 10 hai più spazio e a volte sei più chiuso».

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SUL GIOCARE A DESTRA – «Mi sento molto a mio agio. Ci sono tanti giocatori che stanno giocando benissimo. Quando entro devo fare la differenza. Poi dove gioco non importa, anche se a destra forse ho più spazio. Mister e squadra mi stanno aiutando, io mi sto ancora adattando ma mi sto divertendo tanto qui».