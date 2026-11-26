Amorim, allenatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Olympiacos Milan

Ruben Amorim, poco dopo la conclusione del match tra Olympiacos e Milan, sfida valevole per la quinta giornata della League Phase di Europa League, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SU HUTCHINSON – «Quando facciamo qualcosa nel club siamo tutti a bordo. Se qualcuno non è d’accordo su un calciatore si vira altro. Quando arriva qualcuno è perché tutti credono nel calciatore. Serviva un giocatore con quelle caratteristiche. Alle volte vedi il talento. Ha avuto una stagione difficile al Nottingham ma ha fatto bene all’Ipswich. È molto forte a giocare nello stretto. Ha le potenzialità di fare di più soprattutto con la maglia. Può fare quelle corse con la palla più spesso».

L’ABITUDINE AI COMPLIMENTI – «No. Non sarò mai abituato. Sono pronto per tutto. So che dobbiamo vincere la prossima».

SUI CAMBI CHE HANNO SVOLTATO LA PARTITA- «Non ho cambiato la partita. Ramos è uscito perché aveva dolore. Il cambio era normale. Nel secondo tempo l’Olympiacos era molto aggressivo, e sapevamo che potevamo farlo ma nel secondo tempo avrebbero perso difficoltà. Dobbiamo capire meglio la partita. Tutto è combinato nel cambio partita. Hutchinson ha cambiato di più la partita di me. Cosa ha cambiato la partita è stato il primo gol. 4-2 è un gran risultato. Penso che i giocatori, lo staff…hanno creduto alla vittoria. Sono grato di tutti. Oggi abbiamo dimostrato di fare di più, che abbiamo bisogno di tutti, ma lo spirito c’è».

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SU TOMORI – «Penso che possiamo considerare tutti titolari. Oggi ha la velocità, ed oggi è importante. Poi ha l’esperienza. Quando entra in campo fa il suo lavoro. Non è importante l’età che ha, può migliorare tanto, si può adattare centrale. Ho cambiato idea rispetto ad inizio stagione, e sono grato di questo. Situazioni come genere cambiano la nostra stagione, e sono contento. Ha recuperato da un infortunio e oggi era pronto, mentalmente, e dimostra la sua personalità. Lui ha molta esperienza, ha esperienza, e sono grato dello staff medico per questo».

SULL’ESULTANZA DI MOREIRA AI TIFOSI DELL’OLYMPIACOS – «Moreira è un ragazzo, gioca, ma deve crescere. Sappiamo che non ci piacerebbe se lo facessero con i nostri tifosi. È una mia responsabilità, ma non l’ha fatto in maniera cattiva. Chiedo scusa, ma non l’ha fatto in maniera cattiva».