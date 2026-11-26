Cisse, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Olympiacos Milan

Alphadjo Cisse, poco dopo la conclusione del match tra Olympiacos e Milan, sfida valevole per la quinta giornata della League Phase di Europa League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA VITTORIA E IL GOL – «Fare gol è sempre bello. Ma la vittoria sempre prima di tutto. Vado in campo per giocare bene, non per fare gol. Ma se segno sono contento».

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SU HUTCHINSON – «Hutchinson è mancino, rientra sul sinistro. Ma ci mettiamo tutti a disposizione del mister».