Il dato dopo la rete realizzata nella rimonta contro l’Olympiacos: raggiunto il quarto centro in questa UEFA Europa League, mai nessun giocatore del Milan ci era riuscito così giovane nelle maggiori competizioni continentali

Serata da ricordare non solo per la rimonta sul campo dell’Olympiacos, ma anche per un primato individuale destinato a restare negli annali del Milan. Con il gol del momentaneo 2-2 segnato di testa al 64′ nella sfida di UEFA Europa League, Alphadjo Cisse ha infatti firmato un nuovo record nella storia del club rossonero per precocità realizzativa nelle coppe europee.

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Il primato certificato da OptaPaolo: quarto gol in Europa League a 20 anni e 35 giorni

A certificare il traguardo raggiunto dal giovane talento rossonero è stato il profilo statistico OptaPaolo, che ha evidenziato come Cisse sia arrivato a quota quattro reti in questa edizione della UEFA Europa League all’età di 20 anni e 35 giorni, diventando il calciatore più giovane nella storia del Milan a superare la soglia dei tre gol nelle maggiori competizioni europee.

«4 – Quarto gol in questa UEFA Europa League per Alphadjo Cisse, che all’età di 20 anni e 35 giorni è diventato il giocatore più giovane nella storia del Milan a superare quota tre reti nelle maggiori competizioni europee. Sorprendente.»

Un protagonista sempre più centrale nel percorso europeo del Milan

Il dato sottolinea l’impatto crescente di Alphadjo Cisse nel cammino continentale della squadra guidata da Ruben Amorim: decisivo ancora una volta in una serata ad alta tensione europea, il classe 2006 unisce peso specifico sotto porta e precocità storica con la maglia del Milan.