Cardinale seguirà il Milan a Cagliari poi si concentrerà sulle questione di mercato e anche sul rinnovo di Rabiot

Dopo aver saltato la trasferta in Grecia, Gerry Cardinale si ripresenterà allo stadio di Cagliari. Lunedì sera il patron rossonero guiderà il gruppo in Sardegna, un modo per iniziare una settimana come sempre super operativa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, da Cagliari Cardinale seguirà poi la squadra a Milano per dirigere direttamente le vicende della quotidianità del club e le prossime mosse in vista del mercato di gennaio. La riapertura delle trattative si avvicina e il numero uno rossonero vorrebbe regalare un altro colpo ai tifosi.

Le due piste più battute portano, in alternativa, ai gol di Endrick da Madrid e di Nicolò Tresoldi dal Bruges. Due opzioni differenti per peso e prospettiva, valutate per dare nuovo slancio all’attacco in vista della seconda parte di stagione.

Sul tavolo c’è poi da chiudere la pratica del rinnovo del contratto di Adrien Rabiot, un passaggio chiave per consolidare l’ossatura della squadra. Tutti dossier che in futuro Cardinale dovrebbe gestire con il supporto di un nuovo capo dell’area sportiva come Markus Krösche, ex dirigente dell’Eintracht Francoforte.

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Le questioni legate al campo, al mercato e alla struttura dirigenziale occuperanno Cardinale fin dai primi giorni della prossima settimana. A Cagliari il viaggio riparte dalla presenza al fianco della squadra, ma lo sguardo è già rivolto alle prossime decisioni strategiche tra Milano e la sessione invernale.