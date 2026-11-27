Cannavaro intervistato da La Gazzetta dello Sport ha sposato a pieno l’ipotesi di vedere Virgil van Dijk al Milan prossimamente

L’ipotesi di vedere Virgil van Dijk in Serie A la prossima estate accende il dibattito sul mercato e sulla filosofia difensiva del nostro calcio, con il Milan osservatore interessato. A leggere la suggestione da una prospettiva tecnica d’élite è Fabio Cannavaro, intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport per analizzare il profilo dell’olandese e le leggi del ruolo.

«L’ho visto al Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe fare un’esperienza in Italia», ha raccontato l’ex Pallone d’Oro, sottolineando come la prospettiva del campionato italiano eserciti un richiamo forte sul centrale. «Lo affascina molto. Sarebbe bello vedere Van Dijk al Milan, in questi anni ha unito grande fisico e supervelocità».

È proprio nell’incrocio tra struttura, passo e gestione del rischio che Cannavaro individua il punto chiave della riflessione. Il difensore moderno, quando è al top della condizione atletica, può compensare con lo strappo ciò che in altri momenti richiederebbe una lettura preventiva più prudente.

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A fare da specchio a questo ragionamento è un aneddoto che lega due generazioni di grandi interpreti del reparto arretrato. «Una volta un allenatore disse a Paolo Maldini: “Ti giri male”. E lui: “Mister, basta che prendo la palla”. Anche per me era così, quando sei velocissimo puoi permetterti un errore tecnico. Il problema è quando quella velocità viene a mancare».

Un avvertimento lucido, che vale per qualsiasi big in cerca di certezze per la prossima stagione. Per il Milan l’eventuale pista estiva resterebbe affascinante sul piano del carisma e della leadership, ma richiederà valutazioni attente su tenuta, costi e prospettiva nel tempo.