Pulisic ribalta ancora una volta il Milan e non può essere mai un caso: è lui il vero leader tecnico della squadra rossonera!

Se per molti il calciatore più importante del Milan resta Adrien Rabiot, la notte europea sul campo dell’Olympiacos ricorda che c’è un uomo da non sottovalutare mai: Christian Pulisic. Il successo per 4-2 in rimonta porta in dote tre punti pesantissimi e una lezione chiara sulla centralità dello statunitense.

Non è infatti una coincidenza che tutte e quattro le reti rossonere siano arrivate nella ripresa, proprio a partire dal 46’, con il suo ingresso in campo. Pulisic ha alzato il ritmo, cambiato l’inerzia della gara e dato qualità nelle giocate decisive, confermandosi il vero leader tecnico di questa squadra.

Il suo impatto mette però in evidenza anche un limite strutturale: in un gruppo ambizioso servirebbero altri profili capaci di spostare gli equilibri con la stessa continuità. È un messaggio chiaro per la società in vista delle prossime finestre di mercato, chiamata a fornire ulteriori soluzioni di alto livello.

Allo stesso tempo, la prestazione di Atene suona come un richiamo per il resto della rosa. Affidarsi quasi esclusivamente alle fiammate dei singoli non basta lungo un’intera stagione: tutti sono chiamati a mantenere un livello alto e costante in ogni partita, senza attendere che sia sempre qualcuno a suonare la carica.

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Il 4-2 in rimonta rilancia le ambizioni europee del Milan e valorizza la forza del carattere, ma indica anche la strada da seguire. Pulisic indica il passo con l’esempio sul campo; ora tocca a compagni e dirigenza rispondere presente per dare ancora maggiore solidità a tutto il progetto.