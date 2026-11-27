Milan che celebra i tifosi rossoneri che hanno sostenuto la squadra nella trasferta di Atene dal primo all’ultimo minuto, spingendo i ragazzi alla rimonta

Al termine della trasferta greca, il Milan ha voluto rivolgere un messaggio diretto e sentito ai sostenitori rossoneri che hanno affrontato il viaggio fino ad Atene per spingere la squadra. Il club ha scelto parole cariche di riconoscenza per celebrare una vicinanza mai venuta meno, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio: «La vostra passione ci ha accompagnati dal primo all’ultimo minuto. Grazie per averci seguito fin qui, Rossoneri!».

Sugli spalti dell’impianto ateniese la presenza del popolo rossonero si è fatta sentire con continuità, trasformando una trasferta insidiosa in un’occasione di forte condivisione emotiva. Anche nei momenti più delicati della gara, il sostegno dagli spalti ha rappresentato un appoggio concreto per i giocatori in campo, chiamati a restare concentrati in un contesto ambientale caldo e impegnativo.

Il ringraziamento societario sottolinea proprio il valore di questo legame, che non conosce confini né distanze quando c’è da difendere i colori del Milan in Europa. Seguire la squadra in trasferta richiede sacrificio, organizzazione e appartenenza: un contributo che lo spogliatoio ha mostrato di apprezzare, riconoscendo il peso del tifo come parte integrante del percorso stagionale.

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In un calendario fitto di appuntamenti tra campionato, coppe nazionali ed impegni internazionali, sentire il calore della propria gente resta una spinta decisiva per affrontare ogni sfida con maggiore determinazione. La notte di Atene lascia così non soltanto il campo e i suoi risvolti agonistici, ma anche l’immagine di un’unione forte tra squadra e tifoseria.

Con il messaggio diffuso al termine dell’impegno europeo, il Milan ha voluto fissare questo momento di gratitudine reciproca, guardando già ai prossimi impegni con la consapevolezza di poter contare su un sostegno costante.