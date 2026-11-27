Simone Cristao, direttore di Radio Rossonera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24: dalla vittoria di Atene al calciomercato, passando per Hutchinson, Cissé e la trasferta di Cagliari

All’indomani della vittoria in rimonta del Milan contro l’Olympiacos in Europa League, Simone Cristao, direttore di Radio Rossonera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24 per analizzare il momento della squadra di Ruben Amorim.

Tanti i temi affrontati nel corso dell’intervista: dalla prestazione di Omari Hutchinson alla crescita di Cisse, passando per le difficoltà del reparto difensivo, le prospettive di calciomercato, il possibile approdo di Virgil van Dijk in rossonero e le insidie della prossima trasferta contro il Cagliari.

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Partiamo dalla sfida vinta ieri sera in Europa League contro l’Olympiakos. Come giudichi la gara e la rimonta dei rossoneri nel secondo tempo?

«Fino al minuto 55, quando poi l’Olympiakos si è mangiato il gol del 3-0, tutti pensavamo di essere di fronte all’ennesima prova incolore in Europa League. La classifica del Milan a quel punto della gara lo dava praticamente eliminato o quasi. Ora invece, dovesse vincere le ultime tre gare rimanenti, potrebbe addirittura agguantare gli ottavi diretti. Questo fa capire quanto sia corta la graduatoria della competizione.

Un pò lo schiaffo di Hutcinson che ha svegliato tutti, un pò quel qualcosa che ha cambiato Amorim tra Rabiot e gli altri, il Milan ha fatto una seconda parte di gara veramente incredibile, anche dal punto di vista del ritmo».

Hutchinson è stato probabilmente la chiave tattica della vittoria del Milan, insieme all’ingresso di Musah, che ha permesso di avanzare Rabiot. L’inglese ha dato i primi veri segnali di poter essere un giocatore importante per i rossoneri. Si parla già di un possibile riscatto, seppur a cifre inferiori. Pensi che possa essere utile anche per il futuro?

«Se è quello dell’ultima mezz’ora assolutamente sì, se è quello del primo tempo assolutamente no. Penso che bisogna aspettare un attimo. La cifra del riscatto è, secondo me, folle: bisognerebbe sicuramente rivederla. Però, dal punto di vista della qualità, questo ragazzo c’è.

Lui ci ha sempre detto che più gioca esterno e meglio si trova. Nel primo tempo lo abbiamo visto giocare un po’ troppo da trequartista ed è andato in difficoltà. Anche a tutta fascia, perché no, può rendere.

Il problema del Milan è che ha undici o dodici titolari. Se riesce a metterne dentro qualcun altro, anche Hutchinson come giocatore di alta rotazione, allora diventa una squadra di un altro tipo. Bisogna vedere se confermerà questo rendimento nei prossimi mesi, tanto fino a maggio è in prestito».

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De Winter è stato forse la nota più negativa della serata di Atene, nonostante le prestazioni abbastanza positive offerte dall’inizio della stagione. Come giudichi il suo rendimento e quanto ritieni prioritario l’acquisto di un difensore a gennaio?

«Su De Winter il discorso per me è molto semplice. In questo momento il Milan, tolto in parte Pavlovic, che forse fa un discorso a sé, ha dei giocatori che in teoria sarebbero degli ottimi cambi per la partita del giovedì, piuttosto che per una gara in cui vuoi far riposare il titolare.

Per intenderci, il Milan da metà campo in su ha gente come Pulisic, Ramos, Moreira, Modric e Rabiot, che ha una caratura diversa rispetto a quella dei difensori. Si vede abbastanza a occhio nudo, a parte Gila, che fa un discorso a sé. Infatti lo preservano come se fosse di ceramica: è proprio un altro tipo di giocatore.

Come diceva il buon Max, ci sono le categorie, ma non per scherzo. È evidente che da metà campo in su il Milan abbia una caratura di giocatori diversa rispetto a quella della difesa.

Più che andare a spendere ancora tantissimo davanti, dove abbiamo visto che il Milan ha già disputato quattro o cinque partite segnando quattro gol, non mi sembra che ci sia questo problema atroce di trovare qualcuno che faccia gol. Il problema è non prenderli, perché il Milan ne sta prendendo un po’ troppi.

Sicuramente investirei sul difensore, anzi, ti dirò, sui difensori. Ne prenderei uno in mezzo e, se dovesse rimanere qualcosa in tasca, anche un esterno. Poi decidi dove mettere Moreira».

Cisse si è confermato come il ragazzo rivelazione di questo inizio di stagione. Ha già raggiunto il numero di gol segnati da Leao nella passata annata e, continuando con questa media, potrebbe arrivare anche a quindici o venti reti complessive. Che impressione ti sta facendo?

«Fa impressione perché sembra facilissimo per lui fare gol. Anche ieri era per terra, si è girato e ha trovato la porta. Sembra veramente che abbia un radar.

Non sono d’accordo con chi paragona il suo momento ai primi sei mesi di El Shaarawy nel 2013, perché secondo me sta avendo un impatto diverso. Lo paragonerei comunque a uno dei grandi del Milan del passato, parlando esclusivamente del posizionamento dentro l’area di rigore quando arrivano i palloni: ha molto di Pippo Inzaghi da questo punto di vista, perché sembra sempre che la palla cada dove si trova lui.

Al di là delle doti tecniche, che sono superiori, è vero che ha fatto almeno tre o quattro gol proprio da opportunista dentro l’area di rigore, da spingere la palla dentro l’area piccola. Vuol dire che ti trovi nel posto giusto al momento giusto.

Ha fatto tutti i tipi di gol da attaccante. Per il portafoglio di capacità che ha, ci ha già fatto vedere che sa calciare da fuori con il destro, ha un discreto sinistro, sa proteggere la palla anche a cinquanta metri dalla porta, sa giocare con il compagno e sa colpire di testa.

Non abbiamo ancora visto tutte le sue qualità. È incredibile, ha veramente tanto da dare. Poi ha un vantaggio: non pensa. Sembra strano dirlo, però è leggerissimo di testa».

Cannavaro ha parlato di Van Dijk e della possibilità di vederlo al Milan. Considerando anche il nome di Endrick, l’arrivo di giocatori di questo livello rappresenterebbe un ulteriore segnale della bontà della nuova strategia di mercato rossonera oppure aspetti ancora altre conferme?

«Endrick eventualmente a gennaio, Van Dijk a giugno. Su Van Dijk ti dico che lo prenderei subito, perché le squadre di calcio non devono essere necessariamente composte da giocatori tutti dello stesso valore economico oppure soltanto da giovani. Non ha senso.

Le squadre che vincono sono sempre quelle eterogenee, dove inserisci due o tre giocatori fatti e finiti, che magari hanno ancora due anni di carriera ma che ti porti a casa, così come hai il ventenne e quelli in piena maturazione. Poi il resto della squadra viene da sé.

Con tutto il dovuto rispetto per Simon Kjaer, che a livello di carriera è stato una categoria sotto rispetto a Van Dijk, mettere dentro un giocatore che, come era stato quel Kjaer, ti tranquillizza sarebbe importante. La qualità di Van Dijk parla da sola.

Per gennaio, come ho già detto, credo che il Milan dovrebbe fare altro. Sistemi un po’ meglio la squadra, vai in Champions League, prendi i soldi della Champions League e, se vuoi fare il colpo Endrick, lo fai a quel punto.

Credo che nell’ottica di Cardinale Endrick avrebbe anche altre connotazioni, non soltanto tecniche. È un talento emergente, però capisco che magari sarebbe meglio spendere altrove.

Anche se, visti quelli che sono arrivati negli ultimi anni, Endrick lo prenderei volentieri nonostante tutto. Te lo prendo domani, senza problemi. L’importante è non arrivare alla partita di Cagliari chiedendosi cosa fare in altri reparti, mentre davanti hai Endrick, Ramos e compagnia».

Il Milan si presenterà a Cagliari ancora in emergenza, in attesa di capire chi riuscirà a recuperare. Come vedi questa sfida dal punto di vista tattico? E ritieni giusto rilanciare Tomori dal primo minuto al centro della difesa, considerando i segnali positivi offerti ad Atene?

«Inizio dalla fine. Sono molto contento per Tomori, proprio per il ragazzo. Sta dimostrando comunque che, anche qualora dovessimo separarci, è giusto farlo nel modo corretto.

Ti dico che Tomori oggi è ancora meglio di De Winter, anche al centro della difesa. Io vorrei giocare con lui, Gila e Pavlovic, ma bisognerebbe giocare a tre.

Anche io credo che quella contro il Cagliari sia la partita più fastidiosa. È una squadra che ha dato fastidio a quasi tutte le big: è andata a Roma e ha quasi fatto il colpaccio, mentre contro l’Inter è rimasta a un gol di distanza fino all’ultimo secondo.

Bisogna stare veramente attenti alle caratteristiche della squadra, perché non troveremo tutti gli spazi che abbiamo avuto contro il Frosinone.

Credo che il Milan sia la squadra più forte del campionato in campo aperto, ma a mani basse. Il problema è che probabilmente a Cagliari dovremo fare un altro tipo di partita, nella quale non siamo particolarmente a nostro agio per caratteristiche.

Credo che quello sia il problema più grande: dovremo fare un altro tipo di partita a Cagliari. È quello che dice Amorim da due mesi, ma vedo che entra da una parte ed esce dall’altra. Però ha ragione.

Il Milan non riesce a portare piano piano la palla dall’altra parte del campo, a riempire l’area avversaria. Fa tanta fatica in quello.

Penso che il Cagliari ci andrà proprio a nozze. Cercherà di fare quella partita e poi di ripartire in contropiede, esattamente quello che noi facciamo di solito agli avversari.

La vedo un po’ complessa. Poi magari arriva un calcio d’angolo al decimo minuto e cambia tutto. Ma non sarà una partita semplicissima».

SI RINGRAZIA SIMONE CRISTAO PER LA DISPONIBILITA’ DIMOSTRATA IN QUESTA INTERVISTA