Van Dijk resta un’idea per il futuro del Milan, ma stando a quanto riportato da Matteo Moretto, solo tra marzo e aprile 2027 arriverà la sua decisione

Il nome di Virgil van Dijk continua a essere accostato al Milan in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il futuro del difensore olandese del Liverpool è infatti ancora da definire e nelle ultime ore sono emersi nuovi elementi sulla possibilità di un’esperienza in Italia. A riaccendere l’attenzione sul centrale è stato Fabio Cannavaro, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha raccontato di aver parlato direttamente con Van Dijk e di aver raccolto da lui un interesse per il calcio italiano.

Secondo quanto riferito da Cannavaro, il difensore del Liverpool sarebbe affascinato dalla possibilità di vivere un’esperienza nel nostro Paese. L’ex campione del mondo ha inoltre indicato proprio il Milan come una possibile destinazione particolarmente suggestiva per Van Dijk, evidenziandone le caratteristiche fisiche e atletiche mostrate nel corso della carriera.

Calciomercato Milan, Van Dijk prende in considerazione l’Italia

A fare maggiore chiarezza sulla situazione è stato Matteo Moretto, che ha affrontato il futuro di Van Dijk in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha spiegato che, qualora il difensore non dovesse trovare un accordo con il Liverpool per prolungare il proprio contratto, vedrebbe con favore la possibilità di trasferirsi in Italia.

Moretto ha sottolineato come l’Olanda e l’Inghilterra non siano le uniche realtà prese in considerazione dal giocatore e come l’Italia possa rappresentare una destinazione particolarmente interessante anche per ragioni legate alla vita personale. In questo senso, l’esperienza di Luka Modrić viene indicata come un esempio significativo: il centrocampista croato ha scelto di proseguire la propria carriera in un contesto competitivo e, allo stesso tempo, in una città nella quale vivere bene.

Milan, Van Dijk aspetterà il Liverpool

La priorità del difensore, secondo quanto spiegato da Moretto, resta comunque il Liverpool. Prima di valutare concretamente altre possibilità, Van Dijk vuole capire quali siano le intenzioni del club inglese e se esista la volontà di proseguire insieme.

Le parti dovranno quindi confrontarsi sul futuro del giocatore e soltanto successivamente sarà possibile capire se esistano margini per un trasferimento in Italia. Il Milan, in questo scenario, potrebbe rappresentare una delle destinazioni da tenere in considerazione, ma al momento non viene indicata una trattativa concreta tra il club rossonero e il difensore.

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Calciomercato Milan, decisione attesa tra marzo e aprile 2027

Secondo la ricostruzione fornita da Matteo Moretto, la decisione definitiva di Van Dijk sul proprio futuro dovrebbe arrivare tra marzo e aprile 2027. Sarà quindi necessario attendere ancora diversi mesi prima di avere un quadro preciso della situazione.

Il primo passaggio sarà capire quale posizione assumerà il Liverpool, mentre successivamente il difensore valuterà le eventuali alternative. Tra queste potrebbe esserci anche l’Italia e, nello scenario delineato nelle ultime settimane, il Milan.

Per i rossoneri si tratta dunque di un nome da monitorare soprattutto in prospettiva. Le parole di Cannavaro alla Gazzetta dello Sport e gli aggiornamenti forniti da Moretto confermano l’interesse del giocatore per un’eventuale esperienza italiana, ma non esiste al momento un accordo né una trattativa definita con il Milan. La situazione potrebbe diventare più concreta soltanto dopo il confronto tra Van Dijk e il Liverpool previsto nei prossimi mesi.