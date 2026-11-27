Calciomercato Milan, Jorge Mendes si sta muovendo da alcune settimane per individuare possibili destinazioni per Pervis Estupiñán: la Premier League rappresenta la prima opzione
Il futuro di Pervis Estupiñán potrebbe essere lontano dal Milan. Secondo quanto appreso da Milannews24, Jorge Mendes avrebbe iniziato a sondare il mercato già da qualche settimana, con l’obiettivo di individuare possibili destinazioni per il terzino sinistro ecuadoriano.
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Il procuratore starebbe valutando diverse soluzioni, seguendo un preciso ordine di preferenza tra i campionati europei e quello saudita.
Calciomercato Milan, Premier League e Liga in cima alla lista per Estupiñán
La Premier League rappresenta la prima pista esplorata da Mendes. Un eventuale trasferimento in Inghilterra consentirebbe a Estupiñán di tornare in un campionato che conosce bene, avendo già indossato la maglia del Brighton prima di approdare in rossonero.
Al secondo posto figura invece la Liga spagnola, altro contesto familiare al laterale sudamericano, protagonista in passato con le maglie di Osasuna e Villarreal.
Calciomercato Milan, Estupiñán potrebbe rimanere in Serie A
La terza opzione presa in considerazione riguarda la permanenza nel campionato italiano. Non è dunque da escludere che Estupiñán possa proseguire la propria carriera in Serie A, ma con una maglia diversa da quella rossonera.
Più defilate, nell’ordine delle preferenze, risultano invece le piste che conducono alla Super Lig turca e alla Saudi Pro League.
Calciomercato Milan, Mendes esplora le alternative per gennaio
Il lavoro dell’agente portoghese è già iniziato, anche se al momento non emergono indicazioni relative a offerte concrete o accordi con altre società.
La situazione potrebbe assumere maggiore rilevanza con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato. Un’eventuale partenza di Estupiñán aprirebbe inevitabilmente nuove riflessioni sulla composizione delle corsie laterali a disposizione di Ruben Amorim, con la dirigenza rossonera chiamata a valutare le possibili alternative.