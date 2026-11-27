Il paradosso del Milan di Amorim: si accede quando ha paura di perdere! I rossoneri proseguono a stupire tra rimonte e gol nel finale che cambiano l’andamento della partita

Il Milan di Ruben Amorim continua a raccogliere risultati e a mostrare qualità di palleggio, ma lascia aperto un interrogativo che va oltre il punteggio. I rossoneri tendono spesso a partire a rilento, faticando a imporre fin dai primi minuti quell’aggressività e quella pressione alta che definiscono il calcio del tecnico portoghese. Il tema non è tanto il risultato finale, quanto la difficoltà a entrare subito in partita con la giusta cattiveria agonistica.

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Meccanismi di campo e qualità del primo tempo

Quando il Milan abbassa il baricentro iniziale o gestisce i ritmi con minore pressione, concede agli avversari linee di passaggio più pulite e spazi alle spalle degli esterni, esponendosi alle ripartenze rese più probabili dalla verticalità della manovra. Il divario si nota soprattutto nei primi trenta minuti: meno duelli vinti in zona palla, ricezioni più statiche tra le linee e una costruzione che fatica a spezzare la prima pressione avversaria. Quando invece i rossoneri vanno sotto o sentono l’urgenza del risultato, alzano il ritmo di circolazione e la densità offensiva, costringendo l’avversario ad abbassarsi e aprendo tracce più pulite in avanti.

Il peso dei numeri nella ripresa e l’eccezione del derby

L’impresa al Georgios Karaiskakis contro l’Olympiacos (ribaltato dal 2-0 al 2-4 con quattro reti nella ripresa dopo il secondo gol subito) è la fotografia perfetta di una squadra che sa accendersi quando il margine d’errore si assottiglia. I dati stagionali confermano questo andamento: in tutte le competizioni il Milan ha segnato 21 reti su 36 nel secondo tempo, mentre in Europa League il dato sale a 6 gol su 8 nella seconda frazione.

A rendere più netto il quadro c’è però il derby vinto 3-1 contro l’Inter, costruito e indirizzato già nei primi 45 minuti. Quell’episodio dimostra che la squadra possiede già i meccanismi per aggredire fin dal fischio d’inizio quando l’intensità mentale e l’organizzazione preventiva sono massime sin dal primo minuto. Il nodo per Amorim sarà trasformare questa accensione da reazione a svantaggio o emergenza a costante dal primo minuto, in vista della corsa Champions League e della fase a eliminazione diretta di Europa League.