Juan Miranda, terzino del Bologna è stato accostato nuovamente ai rossoneri. A smentire le voci però ci ha pensato Matteo Moretto

Il Milan è al lavoro in vista del mercato di gennaio e nelle ultime ore è tornato a circolare anche il nome di Juan Miranda, terzino sinistro del Bologna. Il giocatore era già stato vicino ai rossoneri in passato, ma l’operazione non si era concretizzata.

A fare chiarezza sull’ipotesi è stato Matteo Moretto, intervenuto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha ricostruito il precedente interesse del Milan per Miranda, spiegando poi quale sia la situazione attuale.

Moretto: «Miranda sta dimostrando il suo valore, ma ad oggi non mi risulta»

IL PASSATO AL MILAN – «Miranda è un giocatore che sta facendo molto bene al Bologna che aveva preso a zero dal Betis. Era stato anche vicino al Milan, Miranda aveva raggiunto una base di accordo con il Diavolo, che però poi ha deciso di cambiare i piani e di non prenderlo più. Miranda ha scelto poi di andare al Bologna e io credo che sia stata comunque una scelta positiva per la sua carriera perché comunque sta dimostrando il suo valore e sta dimostrando che in Serie A ci può stare benissimo».

LA SITUAZIONE CONTRATTUALE – «Però volevo tornare su di lui per due motivi: innanzitutto ha un contratto in scadenza nel 2028. Salvo offerte veramente fuori mercato, il Bologna lo vuole tenere, Palladino è contentissimo di lui, il club è contentissimo di lui e Miranda comunque continuerà al Bologna fino a fine stagione sicuramente, salvo ripeto cataclismi».

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IL NUOVO ACCOSTAMENTO AL MILAN – «Ma la seconda notizia che voglio riportare è che è stato riaccostato nuovamente con forza al Milan, però ad oggi non mi risulta che il club rossonero stia valutando questa pista per la sua fascia sinistra. Il Milan sta pianificando il mercato di gennaio con determinate priorità, ma posso dire che al momento non accosterei Juan Miranda al Diavolo».

Le parole di Matteo Moretto fanno quindi chiarezza sull’attuale situazione di Juan Miranda: nonostante il precedente interesse e i nuovi accostamenti al Milan, secondo l’esperto di mercato il terzino del Bologna non rappresenta al momento una pista valutata concretamente dal club rossonero.