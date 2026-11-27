Hardung potrebbe non seguire Krosche al Milan. Stando a quanto riportato da Moretto i rapporti si sarebbero deteriorati negli ultimi tempi

La futura struttura societaria del Milan continua a prendere forma e tra i nomi accostati alla nuova organizzazione rossonera c’è anche quello di Timmo Hardung. Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte è da tempo considerato uno dei principali collaboratori di Markus Krösche, prossimo ingresso nell’organigramma del club. A fare chiarezza sulla possibilità di un suo arrivo a Milano è stato Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Secondo l’esperto di mercato, però, al momento non è possibile dare per certo l’approdo di Hardung al Milan. Krösche porterà con sé una figura all’interno della nuova struttura rossonera, ma questa persona non sarebbe attualmente identificabile con Hardung. I contatti tra le parti esistono, ma non è ancora stata presa una decisione definitiva sul suo eventuale ingresso nel club.

Milan, Krösche e Hardung hanno ancora un ottimo rapporto

Uno degli aspetti più importanti chiariti da Moretto riguarda proprio il rapporto tra Krösche e Hardung. Nelle ultime settimane era circolata l’ipotesi secondo cui il mancato arrivo del direttore sportivo dell’Eintracht al Milan potesse essere legato a un deterioramento dei rapporti con Krösche.

Questa ricostruzione è stata però smentita dall’esperto di mercato. Moretto ha spiegato che tra i due dirigenti ci sarebbe ancora piena sintonia e che il rapporto professionale sarebbe rimasto ottimo. Anche durante la scorsa estate, i due avrebbero lavorato a stretto contatto all’Eintracht, mantenendo una collaborazione particolarmente intensa.

Milan, Hardung non escluso dalla nuova struttura

L’eventuale mancato approdo di Hardung al Milan sarebbe quindi legato ad altri fattori. Secondo quanto riferito da Moretto, una delle possibilità è che la struttura progettata da Gerry Cardinale non preveda al momento uno spazio per il dirigente tedesco nel ruolo ipotizzato.

La questione sarebbe quindi principalmente organizzativa. Il fatto che Hardung non sia ancora destinato con certezza al Milan non dipenderebbe da problemi con Krösche, ma dalla necessità di definire con precisione ruoli e competenze all’interno del nuovo organigramma rossonero.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Milan, contatti con Hardung ma nessuna certezza

Il quadro resta quindi aperto. Krösche sarebbe ormai prossimo all’ingresso ufficiale nel Milan e dovrebbe portare con sé almeno una figura della propria squadra di lavoro. Hardung è tra i nomi possibili, ma al momento non rappresenta una certezza.

Come spiegato da Matteo Moretto, esistono già contatti per valutare questa possibilità, ma servirà ancora tempo per capire se il direttore sportivo dell’Eintracht seguirà effettivamente Krösche a Milano. La decisione dipenderà soprattutto dalla struttura che Cardinale e il club rossonero intendono costruire.

Per il Milan, dunque, la situazione di Hardung rimane in evoluzione: nessuna rottura con Krösche e nessuna esclusione definitiva, ma neppure una certezza sul suo arrivo. Il prossimo passo sarà definire l’organigramma e capire quale ruolo potrà eventualmente occupare il dirigente tedesco.